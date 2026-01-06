Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

मासूम बच्ची को खेत ले जाकर किया दुष्कर्म, फिर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर ली जान, आरोपी गिरफ्तार

Narayanpur News-नारायणपुर में 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म कर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी गई. 4 दिनों के बद नाबालिग का शव खेत में मिला. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए  युवक को हिरासत में लिया है. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:32 PM IST
मासूम बच्ची को खेत ले जाकर किया दुष्कर्म, फिर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर ली जान, आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया गया और उस फिर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है. 31 दिसंबर की शाम आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था. वह उसे अपने साथ खेत ले गया था, वहां उसने दुष्कर्म किया और फिर लड़की किसी को इस बारे ना बता दे इस डर से खेत में रखी कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर हत्या कर दी धी. 

4 दिन बाद मिला शव
यह पूरा मामला जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र का है. 31 दिसंबर को आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद आरोपी कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को गांव के ही एक खेत में फेंक दिया था. इसके बाद आरोपी संजू कुमेटी वहां से भाग गया. 4 दिन के बाद गांव वालों ने उसकी लाश देखी. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. 

सल्फी लेने घर आता था आरोपी
जानकारी के अनुसार, नाबालिग नारायणपुर जिले के एक गांव की रहने वाली थी. उसके घर वाले सल्फी बेचथे थे, आरोपी संजू कुमेटी अक्सर उसके घर सल्फी लेने आया करता था. इस दौरान उसकी लड़की से पहचान हुई थी. 31 दिसंबर से नाबालिग अपने घर से लापता था. परिजन उसे लगातार ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रह था. फिर 4 जनवीर को गांव के एक खेत में उसकी लाश मिली. 

पोस्टमॉर्टम में हुआ दुष्कर्म का खुलासा
खेत में नाबालिग की लाश मिली. उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे. वहीं गांव वालों ने उसकी जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई. 

कुल्हाड़ी से वार कर की थी हत्या
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नाबालिग एक युवक संजू कुमेटी के संपर्क में थी. आखिरी बार उसे युवक के साथ देखा गया था. पुलिस ने शक के आधार पर 5 जनवरी को युवक को हिरासत में लिया. पूछताछ करने पर उसने रेप और हत्या करने की बात कबूल कर ली. आरोपी ने पुलिस को बताया कि रेप के बाद कुल्हाड़ी से वार कर उसने नाबालिग की हत्या की थी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग से दुष्कर्म और फिर हत्या मामले में जांच जारी है.

TAGS

chhattisgarh newsCG Newsnarayanpur newsChhattisgarh Crime News

