Chhattisgarh News: ITBP और DRG की एक जॉइंट टीम ने नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों द्वारा छिपाए गए 82 BGL सेल बरामद किए. खुफिया जानकारी के आधार पर यह गहन तलाशी अभियान चलाया गया था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:40 AM IST
नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, ITBP और DRG की टीम ने मंसूबों पर फेरा पानी, 82 BGL सेल बरामद

Narayanpur Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले में तैनात सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ़ एक असरदार ऑपरेशन किया है ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) और डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड (DRG) को खुफिया जानकारी मिली थी कि नक्सलियों ने भविष्य में होने वाले हमलों के लिए आदिंगपार और कुमेरादी के बीच जंगल में जानलेवा विस्फोटक सामग्री छिपा रखी है. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, ITBP और DRG की टीम ने एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया. घने जंगल की तलाशी के दौरान जवानों को एक संदिग्ध प्लास्टिक शीट दिखी. ध्यान से जांच करने पर वहां से 82 नग बीजीएल (बम ग्रेनेड लॉन्चर) सेल बरामद हुए.

बीजीएल सेल का उपयोग क्यों करते हैं
नक्सली अक्सर सुरक्षा बलों के कैंप या पेट्रोलिंग टीमों पर ग्रेनेड फेंकने के लिए BGL सेल का इस्तेमाल करते हैं. इतनी बड़ी संख्या में इन सेल का मिलना नक्सलियों की गोला-बारूद की क्षमता के लिए एक बड़ा झटका है.

ऑपरेशन के दौरान कड़ी सुरक्षा
ऑपरेशन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि स्थानीय नागरिकों को कोई नुकसान न हो. पूरा ऑपरेशन शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से किया गया. बरामद सामान को मौके पर ही औपचारिक रूप से ज़ब्त कर लिया गया और अब उसका टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है. सुरक्षा बलों ने साफ किया है कि शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसे सर्च ऑपरेशन और पेट्रोलिंग जारी रहेगी.

मिली थी खुफिया जानकारी
मिली जानकारी के अनुसार अबूझमाड़ में तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 53वीं बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) की एक संयुक्त टीम को खुफिया जानकारी मिली. इसके बाद ITBP आदिंगपार ई कंपनी कमांडर आज़ाद और DRG के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर नरेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में ऑपरेशन शुरू किया गया. तलाशी के दौरान, 82 BGL के गोले बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल नक्सली तत्व अपनी फायरिंग गतिविधियों में कर सकते थे. तलाशी अभियान के दौरान इलाके में पूरी सतर्कता, घेराबंदी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी. ITBP और DRG लगातार तलाशी अभियान, गश्त और निगरानी के ज़रिए नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई करते रहेंगे.

