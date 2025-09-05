अबूझमाड़ में एनकाउंटर, दंतेवाड़ा-नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सली ढेर, DRG जवानों ने घेरकर मारा

Naxal Encounter-छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-नारायणपुर की सीमा पर DRG के जवानों ने एनकाउंटर में एक महिला नक्सली को मार गिराया है. जवानों ने मौके से शव बरामद कर लिया है. एनकाउंटर के बाद जवानों ने मौके से 303 राइफल, 2 बीजीएल लॉन्चर और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद किया है. वहीं मारी गई महिला नक्सली की पहचान अभी नहीं हुई है. इसके अलावा 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने और कुछ के घायल की भी खबर है. फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

थुलथुली इलाके में हुई मुठभेड़

मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ अबूझमाड़ के थुलथुली इलाके के जंगलों में हुई है. दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय के मुताबिक शुक्रवार को दंतेवाड़ा और नारायणपुर की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) टीम नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी. इसी दौरान नक्सलियों ने पूर्वी बस्तर डिवीजन में अबूझमाड़ के घने जंगलों में अटैक कर दिया. जवाबी कार्रवाई में महिला नक्सली ढेर हो गई.

मंत्री ने दी बधाई

वहीं नक्सली एनकाउंटर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने जवानों को बधाई दी. केदार ने कहा कि अबूझमाड़ के थुलथुली इलाके ने पुलिस ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर किया है. नक्सलियों के खिलाफ अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में सफलता मिली है. पिछले साल थुलथुली में 38 नक्सलियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था.

एक्शन होगा तेज

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी चीफ तपन कुमार डेका ने छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रतिनिधि और नक्सल ऑप्स से जुड़े आलाधिकारी के साथ की. इस बैठक में नक्सिलयों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई. बैठक में ऑपरेशन को और आक्रामक बनाने, सीमावर्ती राज्यों में नक्सलियों की घेरेबंदी और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर ठोस निर्णय लिए गए.

