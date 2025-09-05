अबूझमाड़ में एनकाउंटर, दंतेवाड़ा-नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सली ढेर, DRG जवानों ने घेरकर मारा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2910275
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

अबूझमाड़ में एनकाउंटर, दंतेवाड़ा-नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सली ढेर, DRG जवानों ने घेरकर मारा

Chhattisgarh News-दंतेवाड़ा-नारायणपुर जिले की सीमा पर DRG के जवानों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हो गया. एनकाउंटर में जवानों में एक महिला नक्सली को मार गिराया है. जवानों ने मौके से शव बरामद कर लिया है. वहीं 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अबूझमाड़ में एनकाउंटर, दंतेवाड़ा-नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सली ढेर, DRG जवानों ने घेरकर मारा

Naxal Encounter-छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-नारायणपुर की सीमा पर  DRG के जवानों ने एनकाउंटर में एक महिला नक्सली को मार गिराया है. जवानों ने मौके से शव बरामद कर लिया है. एनकाउंटर के बाद जवानों ने मौके से 303 राइफल, 2 बीजीएल लॉन्चर और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद किया है. वहीं मारी गई महिला नक्सली की पहचान अभी नहीं हुई है. इसके अलावा 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने और कुछ के घायल की भी खबर है. फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है. 

थुलथुली इलाके में हुई मुठभेड़
मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ अबूझमाड़ के थुलथुली इलाके के जंगलों में हुई है. दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय के मुताबिक शुक्रवार को दंतेवाड़ा और नारायणपुर की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) टीम नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी. इसी दौरान नक्सलियों ने पूर्वी बस्तर डिवीजन में अबूझमाड़ के घने जंगलों में अटैक कर दिया. जवाबी कार्रवाई में महिला नक्सली ढेर हो गई.

मंत्री ने दी बधाई
वहीं नक्सली एनकाउंटर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने जवानों को बधाई दी. केदार ने कहा कि अबूझमाड़ के थुलथुली इलाके ने पुलिस ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर किया है. नक्सलियों के खिलाफ अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में सफलता मिली है. पिछले साल थुलथुली में 38 नक्सलियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्शन होगा तेज 
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी चीफ तपन कुमार डेका ने छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रतिनिधि और नक्सल ऑप्स से जुड़े आलाधिकारी के साथ की. इस बैठक में नक्सिलयों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई. बैठक में ऑपरेशन को और आक्रामक बनाने, सीमावर्ती राज्यों में नक्सलियों की घेरेबंदी और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर ठोस निर्णय लिए गए.

यह भी पढ़ें-पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, 31 अगस्त से लापता

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Narayanpur की खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsnarayanpur newsnaxal encounter

Trending news

ratlam
रतलाम के सबसे अमीर व्यक्ति, नेटवर्थ 12,00,00,00,000 रुपये; जानिए क्या करते हैं काम
mp news
पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, जानिए मामला
mp news
उज्जैन में गणेश सवारी के दौरान पथराव, लव जिहाद की झांकी पर हुआ विवाद, पुलिस तैनात
mp news
'भाई' करना चाहता था शादी,नहीं मानी बहन तो दिनदहाड़े उठाया ये खौफनाक कदम,कांप गए लोग
mp news
सागर में धार्मिक जुलूस में लगे 'सर तन से जुदा' के नारे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश
mp news
ट्रक के लिए पति मांग रहा था पैसे, नहीं देने पर शौहर ने बेगम को मारी गोली, बनाई कहानी
Neemuch
नीमच में उफनती नदी में बही BMO की बोलेरो, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बचाई 5 की जान
chhattisgarh news
सरकारी स्कूल में तंत्र-मंत्र,कोयल की बलि से फैली दहशत,क्लास में जाने से डर रहे छात्र
Kamal Nath
संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये,दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला.. कांग्रेस MLA का साम्राज्य
mp news
बेटे का शव चाहिए तो देना होगा 500, ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में कफन के लिए रिश्वत
;