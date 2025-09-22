नारायणपुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, दो 40-40 लाख के इनामी राजू दादा और कोसा दादा नक्सली ढेर

Narayanpur Naxal News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया है. बताया जा रहा है कि मौके से हथियार बरामद किए गए हैं. यहां अबूछमाड़ में राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, इन दोनों पर 40-40 लाख का इनाम था.

वहीं बस्तर पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, नारायणपुर जिले के अंतर्गत अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया है. वहीं उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ के महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर ही सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था.

Today, our security forces have achieved another major victory against the Naxalites. In the Abujhmad region of Narayanpur along the Maharashtra-Chhattisgarh border, our forces eliminated two Central Committee Member Naxal leaders - Katta Ramachandra Reddy and Kadri Satyanarayan… Add Zee News as a Preferred Source — Amit Shah (@AmitShah) September 22, 2025

कई सामान भी किए बरामद

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, दल जब क्षेत्र में पहुंचा, तो नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों ने घटना स्थल की तलाखी ली तो उस दौरान दो नक्सलियों के शव, एके 47 राइफल, अन्य हथियार, विस्फोटक, प्रचार प्रसार सामग्री और दैनिक उपयोग वाले सामान भी बरामत हुए हैं.

अब तक 249 नक्सली मारे

उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान कराई जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में तलाश अभियान अब भी जारी है. अभियान पूर्ण होने के बाद इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी. इस कार्रवाई के साथ इस साल छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ की अलग-अलग घटनाओं में अब तक 249 नक्सली मारे गए हैं. इनमें से 220 बस्तर संभाग (जिसमें नारायणपुर समेत सात जिले शामिल हैं) में मारे गए, जबकि 27 अन्य रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए. (रिपोर्टः हेमंत संचेती)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "नारायणपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!