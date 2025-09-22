नारायणपुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, दो 40-40 लाख के इनामी राजू दादा और कोसा दादा नक्सली ढेर
नारायणपुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, दो 40-40 लाख के इनामी राजू दादा और कोसा दादा नक्सली ढेर

Narayanpur News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. सुक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को ढेर कर दिया है. वहीं मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं. इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 22, 2025, 08:09 PM IST
नारायणपुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी
नारायणपुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी

Narayanpur Naxal News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया है. बताया जा रहा है कि मौके से हथियार बरामद किए गए हैं. यहां अबूछमाड़ में राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, इन दोनों पर 40-40 लाख का इनाम था. 

वहीं बस्तर पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, नारायणपुर जिले के अंतर्गत अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया है. वहीं उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ के महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर ही सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था. 

कई सामान भी किए बरामद
अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, दल जब क्षेत्र में पहुंचा, तो नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों ने घटना स्थल की तलाखी ली तो उस दौरान दो नक्सलियों के शव, एके 47 राइफल, अन्य हथियार, विस्फोटक, प्रचार प्रसार सामग्री और दैनिक उपयोग वाले सामान भी बरामत हुए हैं. 

अब तक 249 नक्सली मारे 
उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान कराई जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में तलाश अभियान अब भी जारी है. अभियान पूर्ण होने के बाद इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी. इस कार्रवाई के साथ इस साल छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ की अलग-अलग घटनाओं में अब तक 249 नक्सली मारे गए हैं. इनमें से 220 बस्तर संभाग (जिसमें नारायणपुर समेत सात जिले शामिल हैं) में मारे गए, जबकि 27 अन्य रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए. (रिपोर्टः हेमंत संचेती)

(रिपोर्टः हेमंत संचेती)

