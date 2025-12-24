छत्तीसगढ़ में पहली बार यहां पहुंची एम्बुलेंस, घने जंगलों को चीरकर बनी विकास की राह

Kodnar Police Camp Abujhmad: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके के नक्सल प्रभावित कोड़नार क्षेत्र में विकास का एक नया अध्याय शुरू हो गया है. इलाके में पुलिस बेस कैंप बनने के बाद सुरक्षा मजबूत हुई है और सड़क निर्माण भी पूरा हो गया है. इसके चलते पहली बार संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा दूरदराज के धुरबेड़ा गांव तक पहुंच पाई. पहले घने जंगलों, मुश्किल पहाड़ी रास्तों और सुरक्षा चुनौतियों के कारण ऐसी इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती थीं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती थी.

छत्तीसगढ़ में पहली बार यहां पहुंची एम्बुलेंस

दरअसल, अबूझमाड़ इलाके के नक्सल प्रभावित कोडनार क्षेत्र में पुलिस बेस कैंप खुलने के बाद तरक्की की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम देखा गया है. बेस कैंप बनने और सुरक्षाकर्मियों की लगातार कोशिशों की वजह से सड़क निर्माण पूरा हुआ, जिससे संजीवनी 108 एम्बुलेंस पहली बार धुरबेड़ा गांव तक पहुंच पाई. इसके बाद इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल एक गंभीर रूप से बीमार महिला को इलाज के लिए सुरक्षित रूप से जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए किया गया, जो पहले घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों की वजह से लगभग नामुमकिन था.

घने जंगलों को चीरकर बनी विकास की राह

घने जंगलों और मुश्किल पहाड़ी रास्तों के बीच कड़ी सुरक्षा में गांव तक जाने का रास्ता साफ़ किया गया और उसे बेहतर बनाया गया. यह सब कोडनार पुलिस बेस कैंप में तैनात जवानों की कड़ी मेहनत, हिम्मत और जनसेवा के प्रति समर्पण की वजह से मुमकिन हुआ. यह घटना न सिर्फ़ हेल्थकेयर सुविधाओं तक बेहतर पहुंच का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सुरक्षा के साथ-साथ विकास भी संभव है. अबूझमाड़ जैसे दूरदराज के इलाकों में यह पहल स्थानीय ग्रामीणों के लिए आशा और विश्वास की एक नई किरण बनकर उभरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: EXCLUSIVE: अबूझमाड़ में नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ ध्वस्त, ग्राउंड जीरो पर कैसे बदल रही तस्वीर; पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट

26वें पुलिस बेस कैंप की स्थापना

बता दें कि हाल ही में इसी वर्ष बालेबेड़ा में 26वें पुलिस बेस कैंप की स्थापना की गई है, जहां BSF की 86वीं बटालियन के जवानों को तैनात किया गया है. इस कैंप के शुरू होने के बाद नक्सल प्रभावित यह इलाका पूरी तरह सुरक्षा के दायरे में आ गया है. सुरक्षा बलों ने घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार कर यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिससे क्षेत्र में नक्सलियों का प्रभाव समाप्त हो गया है.