जहां कभी नक्सली कमांडरों का था राज, अब वहां खुला पुलिस बेस कैंप, ग्रामीणों ने ली सुकून की सांस

Abujhmad News: नारायणपुर ज़िले के घोर नक्सल क्षेत्र अबूझमाड़ की अब तस्वीर बदल गई है. यहां एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुरक्षा बलों ने ज़िले के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ इलाके के बालेबेड़ा गांव में एक पुलिस कैंप खोल दिया है. ज़ी मीडिया की एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि बालेबेड़ा जिसे कभी नक्सली कमांडर सुखलाल, जयलाल और मासे अपना सुरक्षित ठिकाना मानते थे अब सुरक्षा बलों के कंट्रोल में है.

नक्सलियों का गढ़ पूरी तरह खत्म

दरअसल, इस साल बालेबेड़ा में 26वां पुलिस बेस कैंप बनाया गया है, जहां BSF (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) की 86वीं बटालियन के जवान तैनात हैं. इस कैंप के खुलने से नक्सलियों का यह गढ़ पूरी तरह से खत्म हो गया है. सुरक्षा बल घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों को पार करके इस इलाके में पहुंचे, जिससे नक्सलियों का दबदबा खत्म हो गया. ज़ी मीडिया की एक टीम भी इन मुश्किल और खतरनाक रास्तों को पार करके बालेबेड़ा पहुंची. गांव में पहुंचने पर जो नज़ारा दिखा, वह चौंकाने वाला था.

नक्सल दहशत से आज़ाद हुए ग्रामीण

ज़ी मीडिया को दिए एक खास इंटरव्यू में गांव वालों ने बताया कि हाल तक नक्सली गांव और उसके आस-पास रहते थे. वे गांव वालों से जबरदस्ती खाना, राशन और रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान ले लेते थे. गांव वालों को उनकी बैठकों में भी जाने के लिए मजबूर किया जाता था. लगातार डर के साए में जीना उनकी ज़िंदगी की सच्चाई बन गया था. गांव वालों ने कहा, "कई सालों तक हम नक्सलियों के डर में जी रहे थे. हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम कुछ बोलें. अब पुलिस कैंप बनने के बाद हमें आखिरकार थोड़ी शांति मिली है."

बालेबेड़ा तक पहली बार बनी सड़क

इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत यह है कि बालेबेड़ा तक पहली बार सड़क बनी है. यह गांव जो सालों से कटा हुआ था, अब मुख्यधारा से जुड़ने लगा है. हालांकि ज़ी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि गांव में अभी भी बेसिक सुविधाओं की कमी है. यहां साफ पीने का पानी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, और कोई आंगनवाड़ी भी नहीं है. जब गांव वाले बीमार पड़ते हैं, तो उन्हें इलाज के लिए सोनपुर तक कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. लेकिन गांव वालों की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं. उन्हें लगता है कि पुलिस कैंप खुलने से प्रशासन की मौजूदगी बढ़ेगी, और शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी बेसिक सुविधाएं जल्द ही गांव तक पहुंच जाएंगी.

अबूझमाड़ में ढहा नक्सलियों का गढ़

ज़िला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे बालेबेड़ा गांव में पुलिस कैंप का खुलना न सिर्फ़ सुरक्षा के लिए एक जीत है, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ़ एक बड़ी सफलता है. ज़ी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से साफ़ पता चलता है कि अबूझमाड़ में नक्सलियों का गढ़ ढह गया है, जिससे विकास का रास्ता खुल गया है.