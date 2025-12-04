Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3028561
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

आत्मनिर्भरता की राह पर नक्सली महिलाएं, बंदूक छोड़ हाथ में थामी सिलाई मशीन, अब बुन रही खुद की जिंदगी!

Naraynpur Naxals Women: छत्तीसगढ़ के नारायपुर जिले में नक्सलियों ने अपने जीवन की नई शुरुआत कर दी है. अबूझमाड़ के जंगलों में कंधे पर हथियार रख के घूमने वाली महिला नक्सलियों ने अब आत्मनिर्भरता की राह पकड़ ली है. उन्होंने हथियार फेंक हाथों में सिलाई मशीन को थाम लिया है. बताया जा रहा है कि महिलाएं अब अलग-अलग डिजाइन के ब्लाउज कुर्ती बगैरा डिजाइन कर रही हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आत्मनिर्भरता की राह पर नक्सली महिलाएं
आत्मनिर्भरता की राह पर नक्सली महिलाएं

Abujhmad Women Empowerment Stories: नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के घने जंगलों में हथियार लेकर घूमने वाली महिला नक्सली आज अपने जीवन की नई शुरुआत कर रही हैं. नारायणपुर के लाईवलीहुड कॉलेज में इन आत्मसमर्पित महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जिन हाथों में कभी बंदूक रहती थी, अब वही हाथ सिलाई मशीन चलाते दिखाई दे रहे हैं. यह बदलाव न केवल उनके जीवन में रोशनी ला रहा है, बल्कि समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का एक नया अवसर भी प्रदान कर रहा है.

लंबे समय तक हिंसा और भय के माहौल में रहने के बाद इन महिलाओं के लिए आत्मसमर्पण एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है. अबूझमाड़ की कठिन परिस्थितियों को पीछे छोड़कर लाईवलीहुड कॉलेज पहुंची ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के सपने बुन रही हैं. सिलाई प्रशिक्षण उनके लिए रोजगार का साधन होने के साथ–साथ सम्मानजनक जीवन की दिशा में बढ़ाया गया सशक्त कदम भी है. प्रशिक्षक बताते हैं कि इन महिलाओं का उत्साह सामान्य महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि वे अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने की इच्छा रखती हैं.

कई तरह के बना रहीं कपड़े
एक आत्मसमर्पित महिला ने बताया कि वर्षों तक जंगलों में रहने के बाद उन्हें अब फिर से सामान्य जीवन जीने का अवसर मिला है. उसने कहा कि यहां न केवल सिलाई मशीन चलाना सिखाया जाता है, बल्कि कपड़े काटना, नाप लेना और परिधानों की बारीकियां भी विस्तार से बताई जाती हैं. पहले उन्हें ब्लाउज, फिर कुर्ती, पैजामा और फ्रॉक बनाना सिखाया गया. अब वे खुद डिज़ाइन भी तैयार कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

समाज में दोबारा जगह बनाना आसान नहीं
इन महिलाओं का कहना है कि आत्मसमर्पण के बाद समाज में दोबारा जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन सरकार की पुनर्वास योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने उनके लिए रास्ता बनाया है. लाईवलीहुड कॉलेज में उन्हें सिलाई प्रशिक्षण के साथ आवश्यक सामग्री और मशीन चलाने की मूलभूत जानकारी भी दी जा रही है ताकि वे अपने गांव लौटकर स्वरोजगार शुरू कर सकें. कई महिलाएं गांव में सिलाई केंद्र खोलने की योजना भी बना रही हैं ताकि घर की आय बढ़े और परिवार का भरण–पोषण बेहतर तरीके से हो सके.

नक्सली महिलाओं की नई शुरुआत
नारायणपुर प्रशासन और लाईवलीहुड कॉलेज के प्रयासों का नतीजा है कि आत्मसमर्पित महिलाओं में आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है. पहले जहां उनके चेहरों पर भय और संकोच दिखाई देता था, वहीं अब भविष्य के प्रति उम्मीद और आत्मनिर्भर बनने की चाह स्पष्ट दिखती है. जंगलों का जीवन छोड़ चुकी ये महिलाएं नई शुरुआत के साथ अपने जीवन की नई कहानी लिख रही हैं. यह उदाहरण साबित करता है कि अवसर और सही दिशा मिलने पर हिंसा का रास्ता छोड़ चुकी जिंदगियां भी फिर से मुस्कुरा सकती हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

narayanpur newschhattisgarh naxal news

Trending news

MPBOCW
MPBOCW के नाम से फर्जी YouTube चैनल बना, विभाग ने Cyber Cell और YouTube को दी शिकायत
CGPSC
CGPSC परीक्षा 2025 बड़ा अपडेट! अब इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें पूरी जानकारी...
narayanpur news
आत्मनिर्भरता की राह पर नक्सली महिलाएं, बंदूक छोड़ हाथ में थामी सिलाई मशीन
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन' कैसे बनेगा गेम चेंजर, बार-बार चुनाव से क्या होता है नुकसान?
bhopal news
दवा लेने निकले छात्र को फॉर्च्यूनर ने रौंदा, मौके पर हुई मौत...
janjgir champa crime news
प्रोफेसर को किडनैप कर बनाया न्यूड वीडियो! 25 लाख की फिरौती मांगने वाला गैंग गिरफ्तार
jabalpur news
रात के सन्नाटे में अचानक भड़की आग, जबलपुर में तीन मंजिला कपड़ों की दुकान जलकर खाक...
mp farmer news
कभी देखी है ऐसी कलाकारी! एमपी के किसान ने अनाजों से बना दी मोदी-पुतिन की तस्वीर
Bilaspur News
प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा
vidisha news
छाती पीट पीटकर रोए...फिर निकाली शव यात्रा, विदिशा में पार्षदों ने किया प्रदर्शन