आत्मनिर्भरता की राह पर नक्सली महिलाएं, बंदूक छोड़ हाथ में थामी सिलाई मशीन, अब बुन रही खुद की जिंदगी!

Abujhmad Women Empowerment Stories: नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के घने जंगलों में हथियार लेकर घूमने वाली महिला नक्सली आज अपने जीवन की नई शुरुआत कर रही हैं. नारायणपुर के लाईवलीहुड कॉलेज में इन आत्मसमर्पित महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जिन हाथों में कभी बंदूक रहती थी, अब वही हाथ सिलाई मशीन चलाते दिखाई दे रहे हैं. यह बदलाव न केवल उनके जीवन में रोशनी ला रहा है, बल्कि समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का एक नया अवसर भी प्रदान कर रहा है.

लंबे समय तक हिंसा और भय के माहौल में रहने के बाद इन महिलाओं के लिए आत्मसमर्पण एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है. अबूझमाड़ की कठिन परिस्थितियों को पीछे छोड़कर लाईवलीहुड कॉलेज पहुंची ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के सपने बुन रही हैं. सिलाई प्रशिक्षण उनके लिए रोजगार का साधन होने के साथ–साथ सम्मानजनक जीवन की दिशा में बढ़ाया गया सशक्त कदम भी है. प्रशिक्षक बताते हैं कि इन महिलाओं का उत्साह सामान्य महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि वे अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने की इच्छा रखती हैं.

कई तरह के बना रहीं कपड़े

एक आत्मसमर्पित महिला ने बताया कि वर्षों तक जंगलों में रहने के बाद उन्हें अब फिर से सामान्य जीवन जीने का अवसर मिला है. उसने कहा कि यहां न केवल सिलाई मशीन चलाना सिखाया जाता है, बल्कि कपड़े काटना, नाप लेना और परिधानों की बारीकियां भी विस्तार से बताई जाती हैं. पहले उन्हें ब्लाउज, फिर कुर्ती, पैजामा और फ्रॉक बनाना सिखाया गया. अब वे खुद डिज़ाइन भी तैयार कर रही हैं.

समाज में दोबारा जगह बनाना आसान नहीं

इन महिलाओं का कहना है कि आत्मसमर्पण के बाद समाज में दोबारा जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन सरकार की पुनर्वास योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने उनके लिए रास्ता बनाया है. लाईवलीहुड कॉलेज में उन्हें सिलाई प्रशिक्षण के साथ आवश्यक सामग्री और मशीन चलाने की मूलभूत जानकारी भी दी जा रही है ताकि वे अपने गांव लौटकर स्वरोजगार शुरू कर सकें. कई महिलाएं गांव में सिलाई केंद्र खोलने की योजना भी बना रही हैं ताकि घर की आय बढ़े और परिवार का भरण–पोषण बेहतर तरीके से हो सके.

नक्सली महिलाओं की नई शुरुआत

नारायणपुर प्रशासन और लाईवलीहुड कॉलेज के प्रयासों का नतीजा है कि आत्मसमर्पित महिलाओं में आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है. पहले जहां उनके चेहरों पर भय और संकोच दिखाई देता था, वहीं अब भविष्य के प्रति उम्मीद और आत्मनिर्भर बनने की चाह स्पष्ट दिखती है. जंगलों का जीवन छोड़ चुकी ये महिलाएं नई शुरुआत के साथ अपने जीवन की नई कहानी लिख रही हैं. यह उदाहरण साबित करता है कि अवसर और सही दिशा मिलने पर हिंसा का रास्ता छोड़ चुकी जिंदगियां भी फिर से मुस्कुरा सकती हैं.

