नक्सली आरोप में 5 साल से फंसा था बेगुनाह पति, सिस्टम से भिड़ गई अनपढ़ पत्नी, आंखें भर देगी ये दास्तां

Abujhmad Chhattisgarh News: नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ इलाके से सावित्री और सत्यवान की कहानी जैसी एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है. नक्सल प्रभावित गांव पद्मकोट की रहने वाली जयमती वड्डे ने अपने अटूट विश्वास, अटूट विश्वास और पांच साल की लगातार कोशिशों से नक्सल से जुड़े एक मामले में अपने बेगुनाह पति बंधु सुक्कू वड्डे को इज़्ज़त के साथ रिहा करवाकर घर वापस ले आई हैं. आज जयमती अपने पति और दो बच्चों के साथ फिर से खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं.

वनोपज बेचकर जुटाए पैसे

महाराष्ट्र बॉर्डर के पास अबूझमाड़ इलाके में मौजूद पद्मकोट गांव लंबे समय से नक्सलियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है. इसी वजह से महाराष्ट्र पुलिस अक्सर इस इलाके में नक्सल विरोधी गश्त और सर्च ऑपरेशन करती रहती थी. 2020 में ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान जयमती के पति बंधु सुक्कू वड्डे समेत पांच गांव वालों को महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ लिया. अपने पति की गिरफ्तारी की खबर सुनकर जयमती दूसरे गांव वालों के साथ पैदल चलकर महाराष्ट्र के लहरी गांव पहुंची और थाने में पुलिस से उन्हें छोड़ने की गुहार लगाई. बहुत कोशिशों के बाद पुलिस ने उसे बताया कि बंधु सुक्कू और दूसरे गांव वालों को अहेरी में रखा गया है. अपने पति से मिलकर जयमती को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि नक्सलियों की मदद करने के आरोप में उसे जेल भेज दिया गया है.

सिस्टम से भिड़ गई अनपढ़ पत्नी

अनपढ़ होने के बावजूद जयमती ने हार नहीं मानी. अपने बेगुनाह पति को आज़ाद कराने के लिए संकल्प लेकर वह बार-बार पद्मकोट और महाराष्ट्र के बीच आती-जाती रही. अपने खर्चों के लिए वह जंगल से जंगल की चीज़ें इकट्ठा करती और उन्हें बाज़ार में बेचती और उस पैसे से नागपुर जेल में अपने पति से मिलने जाती. इस दौरान लहरी गांव के कुछ लोगों ने उसे एक वकील से सलाह लेने की सलाह दी. उनकी सलाह मानकर जयमती ने एक वकील की मदद से कानूनी लड़ाई शुरू की. उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपने पति और दूसरे गांव वालों को रिहा करवाने के लिए लगभग पांच साल तक लड़ाई लड़ी. वह वकील की फीस और आने-जाने के खर्च के लिए लगभग दो लाख रुपये जुटाने में कामयाब रही, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी.

नक्सली आरोप में 5 साल से फंसा था बेगुनाह पति

आखिरकार, जयमती के विश्वास और कड़ी मेहनत की जीत हुई. पांच साल बाद बंधु सुक्कू वड्डे को नक्सली केस में इज़्ज़त के साथ बरी कर दिया गया और वह घर लौट आए. इतने सालों बाद बच्चों का अपने पिता से और पिता का अपने बच्चों से मिलना एक बहुत ही इमोशनल पल था. आज जब अबूझमाड़ इलाका नक्सलवाद से आज़ाद होता दिख रहा है, तो जेल से रिहा होने के बाद बंधु सुक्कू अपने गांव को बदलते हुए देखकर बहुत खुश हैं. वह अपनी पत्नी जयमती की तारीफ़ करते नहीं थकते. यह कहानी न सिर्फ़ एक पत्नी के प्यार और संघर्ष की मिसाल है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सबसे मुश्किल हालात भी विश्वास और हिम्मत के आगे हार मान लेते हैं.