ठंड से बचने आप तो नहीं करते यह प्रयोग, अचानक आग में झुलसे 2 लड़के, सावधानी बरतें

Narayanpur News: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में अब लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन नारायणपुर जिले में ठंड से बचने के लिए दो लड़कों ने कुछ ऐसा किया, जिससे वह दोनों आग में झुलस गए. नारायणपुर जिले के झारा घाटी क्षेत्र में बीती रात ठंड से बचने का यह प्रयास दो युवकों के लिए खतरनाक साबित हुआ है, ऐसे में सभी लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. बताया जा रहा है कि लकड़ियों में लगी आग पर दोनों ने अचानक से पेट्रोल डाल दिया, जिससे अचानक से आग भड़क उठी और दोनों युवक उसमें झुलस गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है.

यह है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि दोनों लड़के बाइक से पेट्रोल लेकर छोटेडोंगर की ओर जा रहे थे, रास्ते में ठंड ज्यादा होने के कारण उन्होंने झारा घाटी में रुककर आग जलाकर तापना शुरू किया. कुछ समय बाद जब आग धीमी पड़ने लगी, तो युवकों ने पेट्रोल डालकर आग को दोबारा भड़काने की कोशिश की. इसी दौरान पेट्रोल की आग अचानक भड़क उठी और दोनों युवक लपटों की चपेट में आ गए. घटना के बाद झुलसे युवकों में से एक ने किसी तरह अपने परिजनों को फोन कर जानकारी दी, सूचना मिलते ही परिवारजन मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल छोटेडोंगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः CG Weather: छत्तीसगढ़ में चलने लगी शीतलहर, इन जिलों में ठंड का अलर्ट, यहां 8 डिग्री हुआ तापमान

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, झारा घाटी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रात के समय तापमान तेजी से गिर जाता है, जिसके कारण ग्रामीण अक्सर आग जलाकर ठंड से बचते हैं. लेकिन घाटी में आग जलाकर तापने का यह तरीका खतरीला होता है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

छत्तीसगढ़ में तेज ठंड शुरू

छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट की वजह से तेज ठंड का दौर शुरू हो गया है, मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का तापमान और गिरने वाला है, ऐसे में राज्य में ठंड का असर बढ़ेगा, फिलहाल लोगों को ठंड में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

नारायणपुर से हेमंत संचेती की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः 3 दिन मिनी PMO बनेगा रायपुर का ये बंगला! PM मोदी-अमित शाह-अजित डोभाल बनाएंगे रणनीति

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!