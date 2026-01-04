Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

अबूझमाड़ का अनसुलझा रहस्य: भीषण गर्मी में भी नहीं घटता इस झरने का पानी, आज तक पता नहीं चला उद्गम

Chhattisgarh News: नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में गारपा गांव में एक रहस्यमयी झरना अपनी लगातार बहने वाली धारा और उससे जुड़ी आस्था की वजह से सुर्खियों में है. यह झरना पूरे साल लगातार एक ही रफ्तार से बहता रहता है, और इसका असली स्रोत आज तक किसी को पता नहीं चला है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:14 AM IST
Unsolved Mystery Of Abujhmad: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले में अबूझमाड़ न सिर्फ़ अपने दुर्गम इलाके के लिए बल्कि अपनी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है. घने जंगल, ऊंची-नीची पहाड़ियां, कलकल करती नदियां और मनमोहक झरने इस इलाके को एक अनमोल प्राकृतिक खज़ाना बनाते हैं. इन प्राकृतिक अजूबों के बीच अबूझमाड़ के गारपा गांव के पास एक रहस्यमयी झरना गांव वालों के लिए आस्था और चिंता दोनों का केंद्र बन गया है.

आज तक पता नहीं चला उद्गम
गारपा गांव के प्रवेश द्वार से ठीक पहले मौजूद इस झरने की एक खास बात है. यह झरना दिन के 24 घंटे पूरे साल एक ही रफ्तार से बहता है. चाहे कितनी भी तेज़ गर्मी हो या ज़ोरदार बारिश हो, पानी की स्पीड और बहाव में कोई बदलाव नहीं आता. सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस पानी का सोर्स आज तक पता नहीं चला है. यहां तक ​​कि जो गांव वाले पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि यह पानी ज़मीन के अंदर से कहां से आता है.

प्राकृतिक रुप से कुंड का निर्माण
इस झरने पर एक प्राकृतिक रुप से कुंड का निर्माण हो गया है, जिसे पर्यादी गांव के देवता "नुलेमुत्ते बापी" का नहाने का कुंड भी कहा जाता है. गांव वालों की मान्यताओं के अनुसार यह कुंड गांव के देवता के मंदिर से जुड़ा हुआ है और इसे देवताओं के लिए एक पवित्र स्नान स्थल माना जाता है. इस कुंड के पानी का इस्तेमाल खास मौकों पर देवता को नहलाने के लिए किया जाता है. यह जगह सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीता-जागता प्रतीक है. इसके अलावा यह झरना और कुंड गांव वालों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गहराई से जुड़े हुए हैं. पीढ़ियों से गांव वाले इस पानी का इस्तेमाल पीने, खाना बनाने और दूसरे घरेलू कामों के लिए करते आ रहे हैं. यह शुद्ध और लगातार बहने वाला पानी गांव वालों के लिए जीवनरेखा जैसा है.

खतरे में रहस्यमयी झरना
हालांकि यह रहस्यमयी झरना अब खतरे में है. गांव वालों को डर है कि इलाके में चल रहे सड़क निर्माण से पानी का यह स्रोत खत्म हो सकता है. उनका कहना है कि गारपा गांव इलाके में डोकरी माता से जुड़े कई धार्मिक स्थल सड़क निर्माण की वजह से पहले ही नष्ट हो चुके हैं. इसी अनुभव के आधार पर गांव वाले इस झरने और उससे जुड़े तालाब को बचाने की कोशिशों में सतर्क हो गए हैं. पूर्व सरपंच ने बताया कि गांव वाले इस अनोखे और पवित्र जल स्रोत को बचाने के लिए जिला प्रशासन से अपील करने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकास ज़रूरी है, लेकिन विकास के नाम पर प्रकृति और आस्था के प्रतीकों को नष्ट करना मंज़ूर नहीं है.

Abujhmad Newschhattisgarh news

