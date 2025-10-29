रील्स देखकर साली बनी किलर, 50,000 देकर जीजा का करवाया मर्डर, जंगल में पत्थरों के नीचे दबाई लाश

Advertisement
Narsinghpur News: नरसिंहपुर में एक साली ने अपने जीजा की हत्या करवा दी. पुलिस के मुताबिक, मृतक 25 अक्टूबर से लापता था. उसका शव मुंगवानी थाना क्षेत्र के घोघरा गांव के जंगल में पत्थरों के नीचे दबा हुआ मिला.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:10 AM IST
Narsinghpur Crime News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक चौंकाने वाली और सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. सिवनी जिले के रहने वाले सृजन साहू की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी रिश्ते में साली और पूर्व प्रेमिका, निधि साहू निकली. पुलिस के अनुसार निधि ने यह खौफनाक साजिश इसलिए रची क्योंकि शादी के बाद भी सृजन उसे उनके पुराने संबंधों के वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था.

यह भी पढ़ें: 'टेडी-कुरकुरे' का लालच देकर किडनैपिंग की कोशिश! सतना में मां ने ढाई साल की बेटी को बचाया

 

रील्स देखकर खोजे मर्डर के तरीके
जांच में सामने आया कि निधि ने सोशल मीडिया पर 'ड्रम में डेड बॉडी' जैसी हत्या से जुड़ी वीडियो रील देखकर ही यह खतरनाक हत्या की साजिश रची. लगभग 25 दिन पहले ही उसने हत्या की पूरी योजना बना ली थी. उसने अपने दोस्त साहिल और एक नाबालिग साथी को 50 हजार रुपये की सुपारी दी. योजना के तहत निधि ने भाई दूज के बहाने सृजन को गांव बुलाया. दिनदहाड़े दोपहर करीब 2 बजे आरोपी युवकों ने स्विफ्ट कार में सृजन को ले जाकर उसके दोनों तरफ पेट में चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें: प्यार से शक तक, फिर हत्या तक…पति ने तकिए से मुंह दबाकर ली पत्नी की जान, थाने में बोला झूठा

 

क्यों करवाई हत्या?
पुलिस अधीक्षक के अनुसार सृजन साहू 25 अक्टूबर से लापता था. उसका शव मुंगवानी थाना क्षेत्र के घोघरा गांव के जंगल में पत्थरों के नीचे दबा मिला. पुलिस ने आरोपी निधि, उसके दोस्त साहिल और एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि निधि और सृजन के बीच शादी से पहले संबंध थे. शादी के बाद सृजन पुराने वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था. इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर निधि ने सृजन को भाई दूज के बहाने गांव बुलाया और उसकी हत्या कर दी.

डॉग स्क्वायड की मदद से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और दूसरे सबूत बरामद किए हैं. तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है. जानकारी के मुताबिक, सृजन ने तीन साल पहले निधि की चचेरी बहन से शादी की थी. वहीं निधि की भी खुद छह महीने पहले इमलिया गांव में शादी हुई थी. (रिपोर्ट- दिनेश विश्वकर्मा)

