न सड़क बनी...न एंबुलेंस आई! घायल किसान को ग्रामीणों ने खाट पर उठाया, 3 किलोमीटर तक चली इंसानियत

Narsinghpur News: नरसिंहपुर के बिछुआ गांव में सड़क न होने से एंबुलेंस नहीं पहुंची. घायल किसान को ग्रामीणों ने खाट पर उठाकर 3 किलोमीटर पैदल एंबुलेंस तक पहुंचाया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:45 PM IST
पूरा सिस्टम लचर-पचर!
पूरा सिस्टम लचर-पचर!

Ambulance Stuck in Narsinghpur: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव क्षेत्र से आई ये तस्वीरें व्यवस्था की सच्चाई बयां कर रही हैं. यहां बिछुआ गांव में सड़क न होने के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती. ऐसे में ग्रामीणों को मरीजों को खाट पर बैठाकर पैदल ही अस्पताल तक ले जाना पड़ता है. इन तस्वीरों में गांव की बेबसी और प्रशासनिक लापरवाही दोनों झलक रही हैं.

बता दें कि नरसिंहपुर के गोटेगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला बिछुआ गांव आज भी कच्ची सड़क पर विकास के वादों को ढो रहा है. शनिवार को एक किसान ट्रैक्टर पलटने से घायल हो गया. परिजन तत्काल एंबुलेंस को बुलाने के लिए फोन करते हैं, लेकिन सड़क न होने के कारण वाहन गांव में प्रवेश नहीं कर सका. इसके बाद ग्रामीणों ने घायल किसान को खाट पर बैठाकर करीब तीन किलोमीटर तक पैदल ले जाकर सड़क तक पहुंचाया, जहां एंबुलेंस खड़ी थी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है.

विकास के दावों की खुली पोल
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है. जब भी किसी को अस्पताल ले जाना होता है, यही हाल दोहराया जाता है। तीन किलोमीटर लंबी यह कच्ची सड़क सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रही है. शिकायतों के बावजूद अब तक इस मार्ग पर पक्की सड़क नहीं बनी. इस मामले में गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश ने कहा कि जल्द ही सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा. (रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर)

narsinghpur news

