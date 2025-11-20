शादी का सपना अधूरा रह गया! हॉक फोर्स के जवान आशीष शर्मा नक्सली मुठभेड़ में शहीद, बारात की डगर थमी

Narsinghpur News: नरसिंहपुर जिले के तेंदखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के बोहानी गांव में मातम छा गया है. हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा का 19 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो जाने की खबर जैसे गांव और आसपास के इलाकों में गूंज गई. गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए आशीष को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए. उनके शहीद होने से गांव की गलियां सूनी और बाजारों में सन्नाटा फैल गया.

आशीष शर्मा का परिवार बोहानी गांव में रहता है. उनके पिता देवेंद्र शर्मा किसान हैं और मां का नाम शर्मिला शर्मा है. आशीष परिवार के बड़े बेटे थे, और छोटा भाई भी भोपाल में पुलिस सेवा की तैयारी कर रहा है. सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि आशीष की शादी जनवरी 2026 में होने वाली थी, लेकिन अब शादी की तैयारियों में सज रही गलियां मातम में बदल गई हैं.

दो बार मिला था प्रमोशन

आशीष ने अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू की और हाई स्कूल बोहानी से पूरी की. इसके बाद नरसिंहपुर पीजी कॉलेज से पढ़ाई करते हुए उन्होंने पुलिस सेवा में जाने की तैयारी की. आरक्षक के रूप में चयन के बाद 2016 में विशेष सशस्त्र बल में शामिल हुए और 2018 में हॉक फोर्स जॉइन की. नक्सल ऑपरेशनों में उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें दो बार वीरता पदक और दो बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला. पूर्व मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सम्मानित किया था.

सीएम मोहन देंगे श्रंद्धांजलि

शहीद आशीष शर्मा की पार्थिव देह 20 नवंबर 2025 को उनके पैतृक गांव बोहानी लायी गई. तिरंगे में लिपटी देह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी दोपहर को परिवार से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे. स्थानीय प्रशासन ने पूरे गांव और अंतिम संस्कार की तैयारियों को सुचारू रूप से पूरा किया है. पूरे गांव में उनके शौर्य और बलिदान की चर्चा हर किसी के दिलों में गूंज रही है. (रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर)

