Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3085986
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhनरसिंहपुर

नक्सल प्रभावित इलाके के 70 से ज्यादा युवा कर रहे हैं देश सेवा, कहा जाता है 'फौजियों का गांव', जानिए वजह

Barhta Village Story: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरहटा गांव को फौजियों का गांव कहा जाता है, जहां 70 से 80 युवा सेना में सेवा दे रहे हैं. सीमित सुविधाओं के बावजूद युवाओं का देशप्रेम और नियमित अभ्यास उन्हें सेना तक पहुंचा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 25, 2026, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Barhta Village Story
Barhta Village Story

Narasinghpur News: नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के बरहटा गांव को आसपास के लोग फौजियों का गांव कहने लगे हैं. इस गांव का हर दूसरा युवा भारतीय सेना या अन्य सशस्त्र बलों में सेवा दे रहा है. यहां के युवाओं में देश प्रेम का ऐसा जज्बा है कि छुट्टी पर आए फौजी युवा भी देश सेवा के लिए बच्चों को तैयार करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं. देश प्रेम के जज्बे को देखकर लोग इसे वीरों की भूमि बताते हैं और कहते हैं कि यह फौजियों वाला गांव है. इस गांव की मिट्टी ही ऐसी है कि हर युवा सेना में जाने को उत्सुक रहता है.

बरहटा गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है. कहने को तो यह एक ग्राम पंचायत है और इस पंचायत में कैकरा और बरेली गांव भी शामिल हैं. लेकिन पंचायत में कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं है, जहां सेना में जाने के लिए युवा शारीरिक अभ्यास कर सकें. गांव में हाईस्कूल तक पहुंचते-पहुंचते ही युवाओं में देश सेवा का जोश बढ़ जाता है और तैयारी का सिलसिला शुरू हो जाता है. यही देश सेवा का जज्बा है कि यहां के 70 से 80 युवा सेना में सेवाएं दे रहे हैं. लगभग हर घर से कोई न कोई युवा सेना में नौकरी कर रहा है. अग्निवीर योजना में भी 7 से 8 युवा चयनित हो चुके हैं. कई घर ऐसे हैं, जहां एक ही परिवार के दोनों बेटे सेना में हैं.

सुबह-शाम करते हैं मेहनत
जैसे ही सेना में भर्ती निकलती है, यहां के युवाओं का जोश और बढ़ जाता है. ऐसा नहीं है कि युवाओं की प्रैक्टिस सिर्फ भर्ती के समय ही होती है, बल्कि यहां के युवा पूरे साल अभ्यास करते हैं. सुबह और शाम गांव की सड़कों पर युवाओं को पसीना बहाते देखा जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदेश में पहचान दिलाई
वहीं ग्राम पंचायत बरहटा के सरपंच आत्माराम करौरो का कहना है कि हमारे गांव में लगभग हर परिवार से कोई न कोई बच्चा देश की सेवा में लगा हुआ है. करीब सत्तर के आसपास हमारे यहां युवा सेना में सेवाएं दे रहे हैं. हमारी ग्राम पंचायत से सबसे पहले दो युवाओं का चयन हुआ और उन्हें गांव के बुजुर्गों का भी पूरा सहयोग मिला. सुबह पांच बजे से लगातार प्रैक्टिस करते हुए हमारे युवाओं ने पंचायत को प्रदेश में पहचान दिलाई है. हमें गर्व है कि कम समय में सबसे ज्यादा जवान देने वाली पंचायतों में हमारा नाम आता है. 

रोजाना करते हैं अभ्यास
इसके अलावा, स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर आप सुबह पांच बजे से रेलवे गेट से लेकर आगे तक देखेंगे तो युवा दौड़ और अन्य तैयारियां करते नजर आएंगे. रोज करीब बीस से ज्यादा लड़के नियमित रूप से अभ्यास करते हैं. यही युवाओं का जज्बा है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में सफलता मिल रही है.

रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Narasinghpur news

Trending news

Narasinghpur news
ये हैं एमपी का फौजियों वाला गांव, यहां के 70 से ज्यादा युवा कर रहे हैं देश सेवा
bhopal news hindi
भोपाल में पकड़े गए शाहरुख और सलमान, MD ड्रग्स तस्करी में सामने आया नाम
mp news
26 जनवरी से पहले बड़ा ऐलान, MP के मोहन नागर को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड, देखें लिस्ट
Dindori news hindi
50 हजार सैलरी...0 ज्ञान, MP के शिक्षक नहीं बता पाए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम
narmada jayanti
MP में धूमधाम से मनाई जा रही नर्मदा जयंती, मंत्री और सांसद ने की पूजा अर्चना...
shahdol news
शहडोल में धान घोटाला! सरकारी बोरियों से अनाज की जगह निकले ईंट और पत्थर...
crime news
विधवा महिला को जूते-चप्पल से पीटा...मुंह पर गोबर पोता, अर्धनग्न कर गांव में घुमाया
bhopal news
सुरों से सजी विरासत: भोपाल में आष्टेवाले घराने के सांगीतिक समारोह का भव्य समापन
digvijay singh
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद: पूर्व CM ने की निंदा, सख्त कार्रवाई की मांग
bhopal news
23 प्लाटून,1300 जवान... ऐतिहासिक होगा गणतंत्र दिवस! भोपाल में निकलेगी सबसे लंबी परेड