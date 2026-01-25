नक्सल प्रभावित इलाके के 70 से ज्यादा युवा कर रहे हैं देश सेवा, कहा जाता है 'फौजियों का गांव', जानिए वजह

Narasinghpur News: नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के बरहटा गांव को आसपास के लोग फौजियों का गांव कहने लगे हैं. इस गांव का हर दूसरा युवा भारतीय सेना या अन्य सशस्त्र बलों में सेवा दे रहा है. यहां के युवाओं में देश प्रेम का ऐसा जज्बा है कि छुट्टी पर आए फौजी युवा भी देश सेवा के लिए बच्चों को तैयार करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं. देश प्रेम के जज्बे को देखकर लोग इसे वीरों की भूमि बताते हैं और कहते हैं कि यह फौजियों वाला गांव है. इस गांव की मिट्टी ही ऐसी है कि हर युवा सेना में जाने को उत्सुक रहता है.

बरहटा गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है. कहने को तो यह एक ग्राम पंचायत है और इस पंचायत में कैकरा और बरेली गांव भी शामिल हैं. लेकिन पंचायत में कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं है, जहां सेना में जाने के लिए युवा शारीरिक अभ्यास कर सकें. गांव में हाईस्कूल तक पहुंचते-पहुंचते ही युवाओं में देश सेवा का जोश बढ़ जाता है और तैयारी का सिलसिला शुरू हो जाता है. यही देश सेवा का जज्बा है कि यहां के 70 से 80 युवा सेना में सेवाएं दे रहे हैं. लगभग हर घर से कोई न कोई युवा सेना में नौकरी कर रहा है. अग्निवीर योजना में भी 7 से 8 युवा चयनित हो चुके हैं. कई घर ऐसे हैं, जहां एक ही परिवार के दोनों बेटे सेना में हैं.

सुबह-शाम करते हैं मेहनत

जैसे ही सेना में भर्ती निकलती है, यहां के युवाओं का जोश और बढ़ जाता है. ऐसा नहीं है कि युवाओं की प्रैक्टिस सिर्फ भर्ती के समय ही होती है, बल्कि यहां के युवा पूरे साल अभ्यास करते हैं. सुबह और शाम गांव की सड़कों पर युवाओं को पसीना बहाते देखा जा सकता है.

प्रदेश में पहचान दिलाई

वहीं ग्राम पंचायत बरहटा के सरपंच आत्माराम करौरो का कहना है कि हमारे गांव में लगभग हर परिवार से कोई न कोई बच्चा देश की सेवा में लगा हुआ है. करीब सत्तर के आसपास हमारे यहां युवा सेना में सेवाएं दे रहे हैं. हमारी ग्राम पंचायत से सबसे पहले दो युवाओं का चयन हुआ और उन्हें गांव के बुजुर्गों का भी पूरा सहयोग मिला. सुबह पांच बजे से लगातार प्रैक्टिस करते हुए हमारे युवाओं ने पंचायत को प्रदेश में पहचान दिलाई है. हमें गर्व है कि कम समय में सबसे ज्यादा जवान देने वाली पंचायतों में हमारा नाम आता है.

रोजाना करते हैं अभ्यास

इसके अलावा, स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर आप सुबह पांच बजे से रेलवे गेट से लेकर आगे तक देखेंगे तो युवा दौड़ और अन्य तैयारियां करते नजर आएंगे. रोज करीब बीस से ज्यादा लड़के नियमित रूप से अभ्यास करते हैं. यही युवाओं का जज्बा है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में सफलता मिल रही है.

रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर

