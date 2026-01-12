Advertisement
मकर संक्रांति से शुरू होगा नरसिंहपुर का ऐतिहासिक मेला, 1 महीने तक रहेगी रौनक, जानिए आसपास घूमने की बेहतरीन जगहें

Narsinghpur News: नरसिंहपुर जिले के प्रसिद्ध बरमान घाट पर हर वर्ष लगने वाला ऐतिहासिक बरमान मेला इस बार भी मकर संक्रांति से शुरू होगा. मेले के शुभारंभ के साथ ही लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:20 AM IST
Makar Sankranti: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बरमान घाट पर लगने वाला ऐतिहासिक बरमान मेला इस साल भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुरू होने वाला है. हर साल की तरह इस साल भी लाखों श्रद्धालुओं के मेले में आने की उम्मीद है. श्रद्धालुओं का आना मकर संक्रांति से शुरू होता है और वसंत पंचमी तक जारी रहता है. यह मेला बरसों से लगता आ रहा है और नरसिंहपुर जिले की एक प्रमुख पहचान है, जो नर्मदा नदी के पवित्र तट पर आयोजित होता है. अगर आप भी बरमान मेले में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इन आस-पास की जगहों को घूम सकते हैं.

कई जिलों से आते हैं लाखों श्रद्धालु 
मेले के बड़े पैमाने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लाखों श्रद्धालु और टूरिस्ट न सिर्फ नरसिंहपुर से, बल्कि रायसेन, सागर, दमोह और जबलपुर जैसे पड़ोसी जिलों से भी यहां आते हैं. इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं. घाटों (नदी किनारों) पर सुरक्षा के लिए एक स्पेशल पुलिस फोर्स तैनात की गई है, और गोताखोरों की एक टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है.

 सुरक्षा के कड़े इंतजाम
यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग-अलग जगहों पर पार्किंग और रूट डायवर्जन प्लान तैयार किए गए हैं. इसके अलावा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने के पानी, रोशनी और हेल्थ कैंप की व्यवस्था की जा रही है. बरमान मेला क्षेत्रीय व्यापार और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने का भी एक बड़ा मंच है, जहां आने वाले लोग स्थानीय हस्तशिल्प और व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं.

जानिए आसपास घूमने की बेहतरीन जगहें
अगर आप बरमान मेले में गए हैं और आस-पास घूमने के लिए दूसरी दिलचस्प जगहें ढूंढ रहे हैं, तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं: भगवान ब्रह्मा की यज्ञशाला (यज्ञस्थली), रानी दुर्गावती का मंदिर, हाथी दरवाज़ा, वराह प्रतिमा, और नर्मदा नदी पर वह जगह जहां नदी सात धाराओं में बहती है.

