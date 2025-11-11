Advertisement
8 साल से बन रहा MP का ये 13 करोड़ का पुल, अब तक अधूरा; सिस्टम की सुस्ती से नाराज ग्रामीण

Narsinghpur News: नरसिंहपुर जिले के तेन्दूखेड़ा में सड़रई और हीरापुर को जोड़ने वाली नदी पर 13 करोड़ 44 लाख की लागत से बन रहा सेतू पुल पिछले 8 वर्षों से अधूरा है. यह पुल 2017-2018 में शुरू हुआ था.

 

Nov 11, 2025
Narsinghpur News: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले की तेन्दूखेड़ा तहसील में 13 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से सड़रई और हीरापुर गांवों को जोड़ने वाला सेतू पुल पिछले 8 वर्षों से अधूरा है. वर्ष 2017-18 में शुरू हुआ निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका. ग्रामीणों का कहना है कि शासन-प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही के कारण काम ठप है. ठेकेदार अपना सामान समेटकर चला गया है. यह पुल नर्मदा पथ मार्ग का अहम हिस्सा है जो रायसेन और नरसिंहपुर जिलों को जोड़ता है. निर्माण न पूरा होने से आवागमन बाधित है और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है.

8 साल से बन रहा 13 करोड़ का पुल
दरअसल, तेन्दूखेड़ा तहसील के सड़रई और हीरापुर गांवों को जोड़ने के लिए नर्मदा पथ पर बनाए जा रहे 13.44 करोड़ रुपये की लागत वाले सेतू पुल का निर्माण कार्य पिछले 8 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है. परियोजना की शुरुआत वर्ष 2017-18 में हुई थी, लेकिन अब तक पुल का आधा काम भी पूरा नहीं हो सका.स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि शासन-प्रशासन की अनदेखी, भू-अधिग्रहण में देरी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह परियोजना ठप पड़ी है. ठेकेदार ने काम बीच में छोड़कर अपना सामान तक हटा लिया, जिसके बाद से कार्य पूरी तरह बंद है.

सिस्टम की सुस्ती से नाराज ग्रामीण
बता दें कि नर्मदा नदी पर बन रहा यह पुल रायसेन और नरसिंहपुर जिलों को जोड़ता है, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों का आवागमन आसान और कम दूरी में होता. लेकिन अधूरे पुल ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष है कि आठ साल में भी पुल का निर्माण पूरा न होना समझ से परे है. (रिपोर्ट- दिनेश विश्वकर्मा)

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. नरसिंहपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

