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8 लाख छात्रों को मिलेगी सौगात: 20 हजार स्कूलों के खातों में 502 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 अक्टूबर को नरसिंहपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 की फीस प्रतिपूर्ति राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से 20 हजार 456 अशासकीय स्कूलों के खातों में 502 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 10, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 01:46 PM IST
8 लाख छात्रों को मिलेगी सौगात: 20 हजार स्कूलों के खातों में 502 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे CM मोहन यादव

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