8 लाख छात्रों को मिलेगी सौगात: 20 हजार स्कूलों के खातों में 502 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे CM मोहन यादव

सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के 8 लाख 19 हजार से अधिक गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिलने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 से अब तक आरटीई के तहत लगभग 16 लाख 85 हजार से अधिक विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के रूप में कुल 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है, जिससे जरूरतमंद बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मार्ग सुगम हुआ है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री नरसिंहपुर में 45 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण भी करेंगे.