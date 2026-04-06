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जब बीजेपी नेता के लिए कांग्रेस ने खोला मोर्चा! एसपी दफ्तर के बाहर घंटों चला 'दंगल', फिर ऐसे दबोचे गए आरोपी

Narsinghpur Political News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 1 अप्रैल की रात को बीजेपी नेता पवन पटेल पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया. वहीं इस घटना का कांग्रेस ने विरोध किया है. जिला एसपी कार्यालय के सामने कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 06, 2026, 03:22 PM IST
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Narsinghpur Political News
Narsinghpur Political News

(रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर)

MP Politics News: नरसिंहपुर के गाडरवारा में 1 अप्रैल की दरमियानी रात बीजेपी युवा नेता पवन पटेल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. इस घटना के विरोध में आज कांग्रेस ने नरसिंहपुर के एसपी कार्यालय के सामने धरना शुरू किया. कांग्रेस की मांग थी कि जब तक पवन पटेल पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक धरना जारी रहेगा.

इसी बीच, पूरे मामले को लेकर नरसिंहपुर पुलिस ने जानकारी दी कि पवन पटेल पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में आशीष सिंह उर्फ रुद्र प्रताप सिंह चौहान और सोनू सिकरवार शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि आशीष और पवन पटेल के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने अपना धरना समाप्त कर दिया.

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क्या बोले कांग्रेस नेता ?
वहीं नरसिंहपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता पटेल ने बताया कि उनके क्षेत्र में पवन पटेल पर रेत माफियाओं ने बेरहमी से हमला किया, जिससे उसके दोनों पैरों में रॉड डालनी पड़ी और वह अस्पताल में भर्ती है. उन्होंने कहा कि घटना के काफी समय बाद भी शुरुआत में कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया था. उन्होंने पुलिस को 24 घंटे का समय भी दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. बाद में जब वे धरने पर बैठे, तब पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी.

पुलिस ने किया खुलासा
वहीं, नरसिंहपुर के एएसपी संदीप भूरिया ने बताया कि पवन पटेल के साथ मारपीट की घटना पलवा थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. उन्होंने बताया कि सुनीता पटेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. एएसपी ने कहा कि आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और पुलिस ने विशेष टीम बनाकर मामले का खुलासा किया है.

दोनों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों व मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई गई. इस मामले में मुख्य आरोपी रुद्र प्रताप सिंह चौहान और सोनू सिकरवार हैं. बताया गया कि फरियादी और रुद्र प्रताप सिंह के बीच 15-20 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया. पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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