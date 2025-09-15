आसमान से गिरी रहस्यमयी चीज, खेत में मची अफरा-तफरी! सच्चाई जान सब हंसने लगे

MP News: अगर आपके आसपास आसमान से कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज गिर जाए जिसके बारे में आप जानते नहीं है तो हल्ला मचना स्वाभाविक है. नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव तहसील के लाठगांव-पिपरिया गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब ग्रामीणों ने आसमान से एक बड़ा बलून खेतों में गिरते हुए देखा, बलून के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जमीन पर आ गिरी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने जब यह रहस्यमयी चीज खेत में गिरी देखी, तो कई तरह की आशंकाएं और अफवाहें फैलने लगीं, कुछ लोगों ने इसे विदेशी उपकरण बताया, तो कुछ ने अनहोनी की आशंका जताई. तुरंत ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना गोटेगांव पुलिस को बुला लिया गया.

मौसम विभाग का डिवाइस

सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और इलाके को घेरते हुए जांच शुरू की, प्रारंभिक जांच में डिवाइस की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी, जिससे मामला और भी रहस्यमय बन गया. हालांकि करीब एक घंटे की मशक्कत और संबंधित तकनीकी विभागों से संपर्क के बाद यह साफ हुआ कि यह डिवाइस भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की थी, दरअसल, यह बलून मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के लिए आसमान में छोड़ा गया था, जो तकनीकी खराबी के चलते तय समय से पहले ही जमीन पर आ गिरा. बलून के साथ जुड़ी डिवाइस वातावरण में तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि की जानकारी रिकॉर्ड करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः पीएम किसान योजना में नई व्यवस्था लागू, अब छत्तीसगढ़ के सभी परिवारों को मिलेगा अलग-अलग लाभ

पुलिस ने गांव वालों को समझाया

पुलिस ने गांव वालों को समझाते हुए बताया कि यह पूरी तरह से सुरक्षित और वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा है, अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी अनजान वस्तु की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें. इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की, जिससे लोगों के मन में फैली आशंका दूर हो सके और भविष्य में इस तरह की वैज्ञानिक गतिविधियों को लेकर जागरूकता बढ़े.

हालांकि नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव इलाके में गिरा यह बलून आसपास चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि जब यह गांव में गिरा तो सब हैरान रह गए थे और हड़कंप भी मच गया लोगों में भी तरह-तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हंसने भी लगे.

नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः MP GK: नर्मदा नदी से जुड़ी यह 5 बातें कर देगी हैरान, क्या आपको पता है यह जानकारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!