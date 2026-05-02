क्या से क्या हो गया! खेत में बिछाए बिजली के तारों की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत, जंगली जानवरों को मारने के लिए फैलाया गया था करंट

Narsinghpur news: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक किसान की मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है. जांच में सामने आया कि जंगली जानवरों को मारने के लिए एक किसान के कर्मचारियों ने खेत में बिजली करंट फैलाया था. दुखद बात ये रही कि अपने कर्मचारियों के फैलाए विद्युत करंट से जानवरों की नहीं बल्कि किसान की ही मौत हो गई. हैरानी तब हुई जब किसान के शव को कर्मचारियों ने खेत में लावारिश की तरह फेंक दिया था.

करंट से किसान की मौत

ये पूरा मामला नरसिंहपुर के करेली थाना अंतर्गत खेरुआ गांव का है जहां खेत में एक किसान का शव लावारिश हालत में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मट गई. देखते ही देखते कुछ ही पल में मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद से घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस जांच में पता चला कि किसान की मौत करंट की चपेट में आने से हुई है. करंट जो जंगली जानवरों को मारने के लिए फैलाया गया था, जिसकी चपेट में आने से एक अन्नदाता को अपनी जान गंवानी पड़ गई.

खेत में लावारिश हालत में मिला शव

इस घटना ने सभी को हैरान तब किया जब किसान का शव लावारिश हालत में उसके छोटे भाई के खेतों में मिला. परिजनों ने कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने साजिश के तहत शव को खेत में ले जाकर फेंका है. मृतक की पहचान नरेंद्र पटेल के रूप में हुई है. किसान की मौत की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. इलाके के अन्य किसान दहशत में है कर्मचारियों कि ऐसी लापरवाही कहीं उनके जान पर भी न बन आए.

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साजिश के लगे आरोप

करेली थाना प्रभारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस घटना को हत्या से जोड़ना गलत है बल्कि ये विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही है जिसकी वजह से किसान की मौत हुई है. फिलाहल मामले की जांच की जा रही है. वहीं इस मामले पर मृतक के परिजनों ने इसे साजिश करार दिया है. करीब तीन घंटे की जांच के बाद पता चला की मृतक के ही कर्मचारियों के फैलाए विद्युत करंट से किसान की मौत हो गई है. फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है.

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