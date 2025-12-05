औने-पौने दाम से भड़के एमपी के किसान, गाडरवारा में जमकर मचाया बवाल, चक्का जाम कर रखी ये मांग

Narsinghpur Mandi News: मध्य प्रदेश में इन दिनों धान की फसल की कटाई चल रही है. प्रदेशभर में धान की बिक्री भी चल रही है. लेकिन किसानों को धान के सही दाम न मिलने से उनका गुस्सा सांतवे आसमान पर है. बता दें कि नरसिंहपुर में किसानों ने गाड़रवारा कृषि जवाहर उपज मंडी में बड़ा हंगामा किया है. वहीं किसानों का कहना है कि कभी खाद की किल्लत होती है, तो कहीं समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नहीं हो रही है. हर रोज विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है.

मिली जानकारी के मुताबिक, गाडरवारा कृषि जवाहर उपज मंडी में किसानों की धान की फसल के औने पौने दाम मिल रहे हैं. किसानों ने कहा कि मंडी के व्यापारियों ने धान की फसल के बहुत ही कम दामों पर बोली लगा दी है. यह दाम किसानों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं. इसके चलते किसानों ने मंडी के बार चक्का जाम कर दिया. जिसके चलते गाडरवारा में आवागमन भी बाधित हुआ. वहीं किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही चला गया.

किसानों में जमकर आक्रोश

सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन पहुंचा, तो गाडरवारा तहसीलदार ने किसानों और व्यापारियों के बीच समझौता कराया. तब जाकर हाईवे जाम खुलवाया गया. उसके बाद ही आवागमन शुरू हुआ. वहीं किसानों ने कहा कि जिले के अंदर अभी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए गए हैं. इसी वजह से किसान मजबूरन अपनी मेहनत का अनाज सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं. वहीं किसानों के आक्रोश से साफ-साफ पता चल रहा है कि प्रदर्शन के हालात थमते दिख नहीं रहे हैं.

(रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर)

