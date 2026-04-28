Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3196841
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhनरसिंहपुर

गाडरवारा में एनटीपीसी प्लांट से जुड़े डंफरों का कहर, तीन दिनों में 4 लोगों की मौत, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

Gadarwara News: नरसिंहपुर के गाडरवारा में एनटीपीसी प्लांट से जुड़े डंफर की टक्कर से  तीन दिनों में चार लोगों की मौत हो चुकी है. अब इस मामले में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है और मंत्री उदय प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाडरवारा में एनटीपीसी प्लांट से जुड़े डंफरों का कहर, तीन दिनों में 4 लोगों की मौत, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

Gadarwara News: नरसिंहपुर के गाडरवारा में एनटीपीसी प्लांट से जुड़े डंफरों का कहर जारी है. तीन दिनों में चार लोगों की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं. सोमवार को परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर रखकर जाम किया और सड़क पर ही चिता सजाने की कोशिश की. अब इस मामले में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है और मंत्री उदय प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है.

गाडरवारा में एनटीपीसी पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश के परिवहन में लगे डंफरों की रफ्तार और लापरवाही अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है. पिछले तीन दिनों में अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है. कल मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्टेट हाईवे पर शव रखकर करीब 7 घंटे तक चक्का जाम किया. प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हालात तब और बिगड़ गए जब नाराज परिजनों ने बीच सड़क पर ही चिता सजाने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव और बढ़ गया.

कांग्रेस ने लगाया आरोप
इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी भी खुलकर विरोध में उतर आई है. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गाडरवारा पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. पार्टी ने प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये डंफर मंत्री उदय प्रताप सिंह के संरक्षण में चल रहे हैं और इन्हें संचालित करने वाले लोग सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं कल हुए लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में रखने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे न रहें! अस्पताल के बिल काउंटर पर क्यों हो रहे हैं झगड़े? जेब खाली होने के बाद खुल रही मरीजों की नींद

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Narshingpur news

Trending news

Narshingpur news
गाडरवारा में एनटीपीसी प्लांट से जुड़े डंफरों का कहर, तीन दिनों में 4 लोगों की मौत...
Congress Farmers Satyagraha
बुधनी में कांग्रेस का किसान सत्याग्रह, खाद-बीज और पोर्टल की गड़बड़ी पर बरसे पटवारी
satna news hindi
4 बच्चों की मां ने अब दिया 3 और बच्चों को जन्म, इलाके में चर्चाएं तेज
neemuch crime news
पहले हथौड़े से किया वार...फिर रेत दिया गला, प्रेमी के लिए पति की हत्या...
gwalior crime news
ग्वालियर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ई-रिक्शा में चोरी करने वाली 'लेडी गैंग' का पर्दाफाश
mp obc Reservation
MP में ओबीसी आरक्षण पर फिर टली सुनवाई, अब 13 मई से लगातार 3 दिन होगी हियरिंग
bhopal news hindi
MP में कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक, 1 से 30 मई तक नहीं मिलेगा एक भी अवकाश
mp politics news
एमपी में UCC पर कांग्रेस-बीजेपी में तकरार, बम बनाने वाले बयान पर गरमाई सियासत
betul news
Betul News: बिजली विभाग के अवैध दफ्तर पर चलेगा बुलडोजर, नगर परिषद ने भेजा नोटिस
Sonam Raghuvanshi
राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी, फिर सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने कैसे दे दी जमानत?