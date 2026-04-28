गाडरवारा में एनटीपीसी प्लांट से जुड़े डंफरों का कहर, तीन दिनों में 4 लोगों की मौत, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

Gadarwara News: नरसिंहपुर के गाडरवारा में एनटीपीसी प्लांट से जुड़े डंफरों का कहर जारी है. तीन दिनों में चार लोगों की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं. सोमवार को परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर रखकर जाम किया और सड़क पर ही चिता सजाने की कोशिश की. अब इस मामले में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है और मंत्री उदय प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है.

गाडरवारा में एनटीपीसी पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश के परिवहन में लगे डंफरों की रफ्तार और लापरवाही अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है. पिछले तीन दिनों में अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है. कल मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्टेट हाईवे पर शव रखकर करीब 7 घंटे तक चक्का जाम किया. प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हालात तब और बिगड़ गए जब नाराज परिजनों ने बीच सड़क पर ही चिता सजाने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव और बढ़ गया.

कांग्रेस ने लगाया आरोप

इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी भी खुलकर विरोध में उतर आई है. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गाडरवारा पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. पार्टी ने प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये डंफर मंत्री उदय प्रताप सिंह के संरक्षण में चल रहे हैं और इन्हें संचालित करने वाले लोग सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं कल हुए लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में रखने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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