Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2947323
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

न लाल कपड़ा...न चाकू, ऐसे काटा था खुद का गुप्तांग, फिर पुलिस के सामने गढ़ी थी मनगढ़ंत कहानी

Gadarwara Shocking Case: नरसिंहपुर के गांगई ग्राम में वसंत पाली के गुप्तांग काटने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि पीड़ित ने स्वयं अपने शरीर को चोट पहुंचाई थी और घटना को छुपाने के लिए झूठी कहानी बताई थी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gadarwara Shocking Case
Gadarwara Shocking Case

Narsinghpur News: नरसिंहपुर के गाडरवारा शहर के गांगई ग्राम में वसंत पाली के गुप्तांग काटने वाले मामले में नया मोड़ सामने आया है. गाडरवारा पुलिस ने बताया कि इस पूरी घटना में पीड़ित वसंत पाली ने स्वयं अपना गुप्तांग काटा था. मामले की तहकीकात में पुलिस के सामने पीड़ित ने बयान दिया और अपने स्वास्थ्य व मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी साझा की.

एसडीओपी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि वसंत पाली शारीरिक कमजोरी की बीमारी से ग्रसित था और पहले भी उसका इलाज चल रहा था. मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति में उसने सर्जिकल ब्लेड से खुद को चोट पहुंचाई. यह स्थिति उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रही थी, जिससे उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया.

झूठी कहानी बताई थी 
घटना को छुपाने के लिए पीड़ित ने पुलिस को झूठी कहानी बताई. उसने कहा कि एक मोटरसाइकिल वाले ने उसे रोका और इसके बाद तीन-चार लोग निकले, जिनके मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे. पीड़ित ने बताया कि उन्होंने उसे रोड पर घसीट कर अंदर ले जाकर जान से मारने की नीयत से प्राइवेट पार्ट पर हमला किया, लेकिन यह पूरी कहानी मनगढ़ंत थी और पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ. (रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "नरसिंहपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

narsinghpur news

Trending news

dewas news
मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला... प्रेमी ने गर्लफ्रेंड की ड्रम में डुबोकर की हत्या
Mohan Bhagwat
एमपी दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, जानिए कहां-किस कार्यक्रम में होंगे शामिल
aiims bhopal
चुटकियों में खत्म होगा कमर दर्द! भोपाल एम्स में इन बीमारियों से भी मिलेगा छुटकारा
chhattisgarh news
खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, अब नहीं जाना होगा कहीं और
dindori news
सालों तक पानी की बूंद को तरसे लोग, इस योजना ने आदिवासियों की बुझाई प्यास
CG News
महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त का काउंटडाउन शुरू, अमित शाह आज करेंगे जारी
Bilaspur News
बिलासपुर ज़ोन में कन्फर्म बर्थ पाने की टेंशन खत्म, 'पहले आओ, पहले पाओ'पर मिलेंगी सीट
Chhindwara News
9 बच्चों की मौत पर भी जागा नहीं सिस्टम! कफ सिरप के स्टॉक से स्वास्थ्य विभाग अंजान?
mp news
'सर तन से जुदा बर्दाश्त नहीं', आई लाव मोहम्मद पर बोले बाबा बागेश्वर, कही बड़ी बात
chhattisgarh news
भाभी के बगल में सोया देवर, आधी-रात में की अनोखी डिमांड, नहीं मानने पर कर दिया कांड
;