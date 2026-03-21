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LPG Crisis: अब 45 दिन के बाद मिलेगा गैस सिलेंडर, एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें, लोगों की बढ़ी परेशानी

Gas Crisis In Narshinpur: ग्रामीण उपभोक्ता अब नया सिलेंडर 45 दिन के बाद ही बुक कर सकेंगे. आम नागरिक इस आदेश से बेहद परेशान हैं और उन्हें घंटों तक कतारों में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 21, 2026, 10:33 PM IST
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LPG Crisis: अब 45 दिन के बाद मिलेगा गैस सिलेंडर, एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें, लोगों की बढ़ी परेशानी

Gas Crisis In Narshinpur:  ईरान और अमेरिका-इजरायल बीच शुरू हुई जंग का आज 22वां दिन है. इस असर अब आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है. पेट्रोल-डीजल के साथ रसोई गैस की किल्लत बढ़ रही है. सरकार भले भी हालात सामान्य बताए, लेकन गैस एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें वास्तविक स्थिति उजागर कर रही हैं. 

नए नियम के लागू होने के बाद, अब उपभोक्ता हर 45 दिनों में केवल एक बार ही गैस सिलेंडर मिल सकेंगे, जबकि पहले यह अवधि 25 दिनों का था. गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम अब अगली रिफिल की तारीख 45 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद ही निर्धारित कर रहा है. आम नागरिक इस आदेश से बेहद परेशान हैं और उन्हें घंटों तक कतारों में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. नरसिंहपुर के तेंदूखेड़ा के उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर पाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, जो पहले उनके दरवाजे पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाते थे.

अब 45 दिन बाद मिलेगा गैस सिलेंडर

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बता दें कि, मध्यप्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भी LPG की कमी की खबरें आ रही हैं, और गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं. इसके अलावा, सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर भी शिकायतें मिल रही हैं. इसे देखते हुए सरकार ने गैस सिलेंडर बुक करने के नियमों में बदलाव किया है. अब ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ता अपना अगला सिलेंडर पिछला सिलेंडर मिलने के 45 दिन बाद ही बुक कर पाएंगे. पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि यह कदम गैस की सप्लाई को बेहतर ढंग से मैनेज करने और घबराहट में की जाने वाली ज्यादा बुकिंग को रोकने के लिए उठाया गया है.

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