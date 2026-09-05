/प्राइवेट छोड़, सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे 15 गांवों के बच्चे, नरसिंहपुर के शिक्षक ने ऐसा क्या किया? हर तरफ हो रही चर्चा

खमरिया का यह सरकारी स्कूल आज डिजिटल शिक्षा के लिए अपनी अलग पहचान बना चुका है. यहां बच्चों को डिजिटल बोर्ड और कंप्यूटर की मदद से पढ़ाया जाता है. स्कूल में अटल लैब के साथ हेल्थकेयर, फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब भी हैं. बच्चों को एग्रीकल्चर, म्यूजिक और हेल्थकेयर जैसे वोकेशनल विषय पढ़ाए जाते हैं. स्कूल में लाइब्रेरी, सीसीटीवी, वाई-फाई, पानी और वॉशरूम जैसी सुविधाएं भी हैं. छात्रा क्रांति ने बताया कि स्कूल में केजी-1 और केजी-2 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई होती है. शिक्षकों और बच्चों के बीच अच्छा तालमेल रहता है. स्कूल में एक मंदिर भी है, जहां बच्चे अपनी आस्था के प्रति जा सकते हैं.



कैसे बदली स्कूल की तस्वीर ?

स्कूल की इस बदली तस्वीर के पीछे शिक्षक नारायण गुप्ता हैं. उन्होंने ग्रामीणों और अपने स्टाफ की मेहनत के बल पर यह बदलाव किया है. नारायण गुप्ता ने बताया कि यह विद्यालय पिछले तीन साल से पीएम श्री विद्यालय के रूप में नामांकित है. यहां नर्सरी से 12वीं तक कक्षाएं चलती हैं. एनसीसी, अटल लैब और वोकेशनल की अलग-अलग ट्रेड संचालित हैं. अब एआई की कक्षाएं भी शुरू होने जा रही हैं. म्यूजिक और दूसरी गतिविधियों के जरिए बच्चों के कौशल विकास पर भी काम किया जा रहा है. उनका कहना है कि इस बदलाव की शुरुआत 2010 में की थी. स्कूल का पूरा स्टाफ विद्यालय के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है.



ग्रामीणों का मिला पूरा सहयोग

उन्होंने आगे बताया कि स्कूल के विकास में आसपास के ग्रामीणों का भी लगातार सहयोग मिला है. करीब 15 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों और ग्रामीणों ने स्कूल के विकास में अपनी भागीदारी निभाई. पिछले दस वर्षों में जनसहयोग से स्कूल में 65 लाख रुपये से ज्यादा के विकास कार्य कराए गए हैं. अब स्कूल में खेल सुविधाओं को बेहतर करने के लिए एक एकड़ जमीन लेने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए जनसहयोग से राशि जुटाई गई है. 15 अगस्त को लोगों के सामने यह बात रखी गई. इसके बाद ग्रामीणों ने करीब नौ लाख रुपये की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है.