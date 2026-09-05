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प्राइवेट छोड़, सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे 15 गांवों के बच्चे, नरसिंहपुर के शिक्षक ने ऐसा क्या किया? हर तरफ हो रही चर्चा

Narsinghpur School News: नरसिंहपुर के खमरिया में एक ऐसा स्कूल है, जहां पर डिजिटल क्लास, अटल लैब, वोकेशनल ट्रेनिंग समेत कई तरह की हाईटेक सुविधाएं विकसित की गई है. आइए जानते ही कि इस स्कूल की तस्वीर कैसे बदली?

Written ByDinesh VishwakarmaEdited ByManish kushawah
Published: Sep 05, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:54 AM IST
प्राइवेट छोड़, सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे 15 गांवों के बच्चे, नरसिंहपुर के शिक्षक ने ऐसा क्या किया? हर तरफ हो रही चर्चा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Dinesh Vishwakarma

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दिनेश विश्वकर्मा नरसिंहपुर से रिपोर्टर हैं.

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