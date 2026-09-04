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लेटकर देखें या हाथी पर बैठकर, सीधे दिखते हैं भगवान के चरण, 150 साल पुराने मंदिर जानिए क्या है सच्चाई?

Narsinghpur Temple: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक ऐसा अनोखा 150 साल पुराना मंदिर मौजूद है. जहां पर बड़ी दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. कहा जाता है कि चाहे लेटकर देखें या हाथी पर बैठकर, सीधे भगवान के चरण दिखते हैं. आइए इसके पीछे की सच्चाई के बारे में जानते हैं.

Written ByDinesh VishwakarmaEdited ByManish kushawah
Published: Sep 04, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:58 PM IST
लेटकर देखें या हाथी पर बैठकर, सीधे दिखते हैं भगवान के चरण, 150 साल पुराने मंदिर जानिए क्या है सच्चाई?
Image Credit: ZEE MEDIA

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Dinesh Vishwakarma

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दिनेश विश्वकर्मा नरसिंहपुर से रिपोर्टर हैं.

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