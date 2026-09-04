लेटकर देखें या हाथी पर बैठकर, सीधे दिखते हैं भगवान के चरण, 150 साल पुराने मंदिर जानिए क्या है सच्चाई?

150 साल पुराना है मंदिर

मंदिर के पुजारी शरद तिवारी ने जी मीडिया टीम को बताया कि यह मंदिर करीब डेढ़ सौ साल पुराना है और इसकी अपनी अलग मान्यता है. उनका कहना है कि श्रद्धालु चाहे हाथी पर बैठे, घोड़े पर सवार हों या जमीन पर लेटकर भगवान के दर्शन करें, उन्हें भगवान के श्रीचरणों से लेकर मस्तिष्क तक पूरा स्वरूप दिखाई देता है. इसी मान्यता के चलते दूर-दराज से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. डेढ़ सदी पहले बिना आधुनिक तकनीक के तैयार किया गया यह मंदिर आज भी आस्था, कारीगरी और वास्तु ज्ञान के अनोखे मेल की मिसाल बना हुआ है.