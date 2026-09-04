लेटकर देखें या हाथी पर बैठकर, सीधे दिखते हैं भगवान के चरण, 150 साल पुराने मंदिर जानिए क्या है सच्चाई?

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नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा में करीब 150 साल पुराना श्री गोपाल लाल जी मंदिर आज भी अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए लोगों के बीच चर्चा का विषय है. यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला और तकनीकी समझ का भी शानदार उदाहरण माना जाता है. मंदिर की बनावट ऐसी है कि यहां आने वाला हर श्रद्धालु इसकी खासियत देखकर हैरान रह जाता है. जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन के साथ इसकी अद्भुत बनावट को भी करीब से देख रहे हैं.
करोंदी के पालीवाल परिवार द्वारा बनवाए गए इस ऐतिहासिक मंदिर में श्री राधा-कृष्ण की मनोहारी प्रतिमाएं खड्गासन मुद्रा में विराजमान हैं. स्थानीय मान्यता के अनुसार यहां स्थापित भगवान के स्वरूप मथुरा के विग्रहों के समकक्ष माने जाते हैं. मंदिर की सबसे खास बात इसकी वास्तुकला है, जिसे देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं. करीब डेढ़ सदी पहले बनाए गए इस मंदिर में उस दौर की कारीगरी और सोच साफ दिखाई देती है. यही वजह है कि धार्मिक महत्व के साथ यह मंदिर वास्तुकला में भी अपनी अलग पहचान रखता है.
क्या है इसकी खासियत ?
इस मंदिर की सबसे अनोखी बात गर्भगृह का कोण बताया जाता है. मंदिर का निर्माण इतनी सटीकता से किया गया है कि श्रद्धालु चाहे फर्श पर लेटकर दंडवत प्रणाम करे या मंदिर के सामने खड़ा होकर दर्शन करे, भगवान के श्रीचरण स्पष्ट दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं, मान्यता है कि बाहर हाथी की पीठ पर बैठकर भी दर्शन करने पर भगवान के श्रीचरणों से लेकर मस्तिष्क तक पूरा स्वरूप साफ नजर आता है. यही खासियत इस मंदिर को दूसरे मंदिरों से अलग बनाती है और श्रद्धालुओं की जिज्ञासा बढ़ाती है.
दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु
जन्माष्टमी के महापर्व पर श्री गोपाल लाल जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. दूर-दूर से श्रद्धालु यहां भगवान राधा-कृष्ण के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. मंदिर में शाम की आरती के समय स्थिति ऐसी हो जाती है कि अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं बचती. श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर सिर्फ पूजा-पाठ की जगह नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास से जुड़ा विशेष स्थान है. मंदिर की अनोखी बनावट और भगवान के अद्भुत दर्शन की मान्यता लोगों को यहां बार-बार खींच लाती है.
150 साल पुराना है मंदिर
मंदिर के पुजारी शरद तिवारी ने जी मीडिया टीम को बताया कि यह मंदिर करीब डेढ़ सौ साल पुराना है और इसकी अपनी अलग मान्यता है. उनका कहना है कि श्रद्धालु चाहे हाथी पर बैठे, घोड़े पर सवार हों या जमीन पर लेटकर भगवान के दर्शन करें, उन्हें भगवान के श्रीचरणों से लेकर मस्तिष्क तक पूरा स्वरूप दिखाई देता है. इसी मान्यता के चलते दूर-दराज से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. डेढ़ सदी पहले बिना आधुनिक तकनीक के तैयार किया गया यह मंदिर आज भी आस्था, कारीगरी और वास्तु ज्ञान के अनोखे मेल की मिसाल बना हुआ है.
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