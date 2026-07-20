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नरसिंहपुर में भीषण हादसा, NH-45 पर डंपर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, 4 युवकों की मौत

नरसिंहपुर जिले में नेशनल हाईवे-45 पर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां इंदिरा नगर गांव के पास बेकाबू डंपर ट्रक ने खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. इस भयानक हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 20, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:26 AM IST
नरसिंहपुर में भीषण हादसा, NH-45 पर डंपर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, 4 युवकों की मौत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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