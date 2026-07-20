नरसिंहपुर में भीषण हादसा, NH-45 पर डंपर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, 4 युवकों की मौत

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में NH-45 पर सुआतला पुलिस स्टेशन इलाके के इंदिरा नगर के पास एक दुखद सड़क हादसा हुआ. जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने छह युवकों को कुचल दिया, जिसमें चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि इन युवकों की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी और वे जंगल का नजारा देखने के लिए रुके थे. पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और हादसे की जांच शुरू कर दी है.
NH-45 पर डंपर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर
मिली जानकारी के मुताबिक सभी युवकों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच थी. उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की थी और पास के जंगल का नजारा देख रहे थे. तभी तेजी से आ रहे एक डंपर ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी और पास खड़े युवकों को कुचल दिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जिससे चारों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रुप से घायल हैं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालाँकि, उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जबलपुर के अस्पताल रेफर कर दिया गया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.
पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की
घटना की गंभीरता को देखते हुए नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) और अतिरिक्त SP, सुआतला पुलिस स्टेशन की भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने बताया कि यह घटना सुआतला पुलिस स्टेशन के इलाके में इंदिरा नगर गांव में हुई, जहां एक डंपर ने स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्टर मार दी. स्कॉर्पियो के पास खड़े छह युवक डंपर की चपेट में आ गए. इस हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और डंपर ड्राइवर तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!