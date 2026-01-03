Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3062315
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पत्नी ने चाय बनाने से किया मना, पति ने चाकू से रेतकर कर दी हत्या, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

Narsinghpur News: नरसिंहपुर में पुलिस ने एक माह पहले हुई महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. हत्या का आरोपी कोई और नहीं, बल्कि महिला का पति ही निकला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार और कपड़े बरामद कर लिए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पत्नी ने चाय बनाने से किया मना, पति ने चाकू से रेतकर कर दी हत्या, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन ने पिछले महीने बजरंग वार्ड में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में एक बड़ी सफलता हासिल की है. दिसंबर में एक महिला की उसके घर के कमरे में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसका गला काट दिया गया था.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर गहन जांच शुरू की थी. शुरुआती जांच के बाद पुलिस को उसके पति पर शक हुआ जो घटना के बाद से फरार था. एक सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को नरसिंहपुर-करेली रोड पर सिद्ध बाबा मंदिर के पास एक खेत से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने किया सनसनीखेज मर्डर का खुलासा
दरअसल, पिछले महीने नरसिंहपुर शहर के बजरंग वार्ड में लता सोनी की उनके घर में हत्या कर दी गई थी, ऊपरी मंजिल के एक कमरे में उनका गला काट दिया गया था. घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मृतका का पति मनोज सोनी शहर के आस-पास देखा गया है. जानकारी की पुष्टि करने के बाद पुलिस ने आरोपी को नरसिंहपुर-करेली रोड पर सिद्ध बाबा मंदिर के पीछे एक खेत से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

चाय के लिए मना किया तो गला रेतकर की पत्नी की हत्या
पूछताछ के दौरान आरोपी मनोज सोनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसकी पत्नी उसे काम न करने और घर जमाई होने को लेकर लगातार ताने मारती थी, जिससे उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे. घटना वाली रात जब उसकी पत्नी ने उसे चाय बनाने से मना कर दिया तो आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी सोई हुई पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, उसका गला काट दिया और उसे मार डाला. आरोपी की जानकारी के आधार पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और घटना के समय पहने हुए कपड़े बरामद कर लिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

narsinghpur newsmp news

Trending news

narsinghpur news
पत्नी ने चाय बनाने से किया मना, पति ने चाकू से रेतकर कर दी हत्या, सनसनीखेज खुलासा
chhattisgarh news
चकाचक होंगी छत्तीसगढ़ की सड़कें, PM सड़क योजना के लिए ₹2200 करोड़ मंज़ूर
indore news
चेतावनी, देरी और ब्लेम गेम… इंदौर में 2 साल से चल रहा खिलवाड़! मौत का जिम्मेदार कौन?
woman murdered
अंधविश्वास बना हत्या की वजह, जादू-टोना के शक में महिला को उतारा मौत के घाट...
sagar news
ऑटो में छूटा गहनों से भरा बैग, खुद बैग लेकर SP ऑफिस पहुंचा ड्राइवर, फिर...
Contaminated water
इंदौर के बाद भोपाल पर भी खतरा? कई इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई...
bilaspur highcourt
भाई-भतीजावाद पर हाईकोर्ट का प्रहार, पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा रद्द
jabalpur news
रामायण को राष्ट्र ग्रंथ बनाने की मांग, वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में CM ने क्या कहा?
Satna Crime News
35 लाख के कर्ज के लिए पत्नी की 'बलि'! सनकी पति ने जबरन पिलाई फिनाइल की गोलियां
mp news
काले जादू के लिए अगवा बच्चा 22 दिन बाद रेस्क्यू, तांत्रिक बाबा समेत 4 गिरफ्तार