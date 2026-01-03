पत्नी ने चाय बनाने से किया मना, पति ने चाकू से रेतकर कर दी हत्या, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन ने पिछले महीने बजरंग वार्ड में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में एक बड़ी सफलता हासिल की है. दिसंबर में एक महिला की उसके घर के कमरे में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसका गला काट दिया गया था.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर गहन जांच शुरू की थी. शुरुआती जांच के बाद पुलिस को उसके पति पर शक हुआ जो घटना के बाद से फरार था. एक सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को नरसिंहपुर-करेली रोड पर सिद्ध बाबा मंदिर के पास एक खेत से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने किया सनसनीखेज मर्डर का खुलासा

दरअसल, पिछले महीने नरसिंहपुर शहर के बजरंग वार्ड में लता सोनी की उनके घर में हत्या कर दी गई थी, ऊपरी मंजिल के एक कमरे में उनका गला काट दिया गया था. घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मृतका का पति मनोज सोनी शहर के आस-पास देखा गया है. जानकारी की पुष्टि करने के बाद पुलिस ने आरोपी को नरसिंहपुर-करेली रोड पर सिद्ध बाबा मंदिर के पीछे एक खेत से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

चाय के लिए मना किया तो गला रेतकर की पत्नी की हत्या

पूछताछ के दौरान आरोपी मनोज सोनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसकी पत्नी उसे काम न करने और घर जमाई होने को लेकर लगातार ताने मारती थी, जिससे उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे. घटना वाली रात जब उसकी पत्नी ने उसे चाय बनाने से मना कर दिया तो आरोपी ने गुस्से में आकर अपनी सोई हुई पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, उसका गला काट दिया और उसे मार डाला. आरोपी की जानकारी के आधार पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और घटना के समय पहने हुए कपड़े बरामद कर लिए हैं.

