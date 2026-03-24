खिचड़ी बनाते-बनाते हुआ जोरदार धमाका, पलभर में दो टुकड़ों में फटा इंडक्शन; मंजर देख सहम गई महिला

Induction burst into two pieces in narsinghpur: एक तरफ गैस की किल्लत और बढ़ते दामों के बीच लोग इंडक्शन पर शिफ्ट हो रहे तो वहीं दूसरी ओर देश के अलग-अलग कोने से इंडक्शन के खराब होने या फिर ब्लास्ट की खबरों ने गृहणियों को सदमे में डाल दिया है. कुछ ऐसा ही मामला नरसिंहपुर से सामने आया है जहां खिचड़ी बना रही एक महिला की सांसे तब अटक गई जब एक झटके में किचन में रखा इंडक्शन बम की तरह दो हिस्सों में ब्लास्ट हो गया.

इंडक्शन में जोरदार ब्लास्ट

घटना नरसिंहपुर के खैरीनाका से है जहां एक महिला इंडक्शन पर कूकर में खिचड़ी बना रही थी. शुरूआत में सब ठीक था लेकिन अचानक चलते-चलते इंडक्शन में जोरदार ब्लास्ट हो गया. बम की तरह फटे इंडक्शन की जो तस्वीरें सामने आई है वो भयानक है. हेमा जाट ने बताया कि उन्होंने रोज की तरह इंडक्शन का इस्तेमाल किया था सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और इंडक्शन तुरंत बंद हो गया.

6 महीने पहले ही लिया था इंडक्शन

हेमा के पति बताते हैं कि उन्होंने 6 महीने पहले ही इंडक्शन खरीदा था. उन्हें 3 साल की गारंटी दी गई थी. इंडक्शन को इस्तेमाल किए अभी साल भर भी पूरे नहीं हुआ कि ये नौबत देखनी पड़ गई. इस घटना ने हेमा और उनके पति को डरा दिया है. परिवार का कहना है कि इंडक्शन नामी कंपनी से खरीदा गया था बावजूद इसके 6महीने में ही खामियां सामने आ गई.

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इंडक्शन कब होता है ब्लास्ट

वोल्टेज के उतार-चढ़ाव या इंटरनल शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसे धमाके हो सकते हैं. तुरंत ऑफ करने से भी इंडक्शन के ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है. सस्ता इंडक्शन भी ब्लास्ट कर जाता है. लंबे समय तक उपयोग किया गया इंडक्शन भी ब्लास्ट करता है. ओवरहीटिंग के कारण भी इंडक्शन बम की तरह फट सकता है, रिपोर्ट: दिनेश विश्वकर्मा,नरसिंहपुर