35 साल से बसे परिवारों का फूटा गुस्सा, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन

Narsinghpur Encroachment News: एमपी के नरसिंहपुर जिले के करेली नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-9 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया. नगर पालिका द्वारा परिवारों को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने के विरोध में करीब 18 से 20 परिवारों की महिलाओं ने करेली से नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तथा प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया. महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अपने पुनर्वास को लेकर सवाल उठाए.

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि वे पिछले लगभग 35 वर्षों से इस भूमि पर रह रही हैं और उन्हें इसी स्थान पर स्थायी पट्टा दिया जाना चाहिए. महिलाओं ने दावा किया कि सरकार गरीबों को जहां वे निवास कर रहे हैं, वहीं बसाने की बात करती है. उनका आरोप है कि प्रशासन उन्हें ऐसी जगह भेजना चाहता है, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. महिलाओं ने कहा कि यदि उन्हें नाले या असुरक्षित क्षेत्र में बसाया गया और भविष्य में कोई दुर्घटना हुई, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.



प्लॉट निर्धारण की प्रक्रिया पूरी

वहीं, नगर पालिका करेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीकांत पाटर ने बताया कि वार्ड क्रमांक-9 स्थित नगरपालिका की भूमि पर कॉम्प्लेक्स निर्माण प्रस्तावित है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जुलाई से निर्माण कार्य शुरू होना है. उन्होंने बताया कि भूमि पर रह रहे करीब 18 से 20 परिवारों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है. इनके लिए वार्ड क्रमांक-1 में वैकल्पिक भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा प्लॉट निर्धारण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है.



परिवारों को लगातार सूचना दी

सीएमओ ने बताया कि पिछले एक वर्ष से प्रभावित परिवारों को लगातार सूचना दी जा रही है और नगर पालिका पुनर्वास के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है. शिफ्टिंग के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली, मजदूर तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है. उन्होंने कहा कि कुछ परिवार नए स्थान पर जाना शुरू कर चुके हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों के बहकावे में आकर विरोध कर रहे हैं. नगर पालिका का कहना है कि नई जगह शासकीय आबादी भूमि है, जहां भविष्य में प्रभावित परिवारों को आवास योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा.

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