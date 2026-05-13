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लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी, CM मोहन ने ट्रांसफर किया पैसा, खातों में पहुंचे 1500

Ladli Behna Yojana 36th Installment: सीएम मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी कर दी है. सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 13, 2026, 03:47 PM IST
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लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी
लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी

Ladli Behna Yojana: सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी कर दी है. नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रुपए की राशि ट्रांसफर की है. जिससे लाड़ली बहना योजना की सभी हितग्राहियों के खाते में 1500-1500 रुपए की राशि खाते में पहुंच गई है. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले में लाड़ली बहना योजना में पहुंची महिलाओं का आभार जताया है. लाड़ली बहना योजना को 3 साल भी पूरे हो चुके हैं.  

1.25 करोड़ महिलाओं को लाभ 

लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त का लाभ मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 लाड़ली बहनों को मिला है. सभी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है. खास बात यह है कि लाड़ली बहना योजना को 3 साल भी पूरे हो चुके हैं. सरकार ने 10 जून 2023 को योजना की पहली किस्त ट्रांसफर की थी. जिसके बाद योजना में 2 बार राशि भी बढ़ा दी गई है. सीएम मोहन यादव दोपहर में नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव पहुंचे और यहां उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेते हुए लाड़ली बहना योजना की राशि ट्रांसफर कर दी.

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ये भी पढ़ेंः लाड़ली बहना योजना के 3 साल पूरे, आज आएगी 36वीं किस्त, कितना पैसा बांट चुकी सरकार

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