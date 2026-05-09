नरसिंहपुर में बड़ा हादसा: नेपाल से बेंगलुरु जा रही बस NH-44 पर पलटी, आधा दर्जन यात्री घायल

Narsinghpur News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नेशनल हाईवे-44 पर एक दुखद सड़क हादसा हो गया है. नेपाल से बेंगलुरु की लंबी दूरी तय कर रही एक निजी यात्री बस, मुंगवानी पुलिस थाना क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू हो गई, सड़क से उतर गई और पलट गई. हादसे के समय बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर सो रहे थे.

आधा दर्जन यात्री घायल

इस घटना में बस के हेल्पर समेत आधे दर्जन यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं. दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों और मुंगवानी पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बस में सवार एक यात्री, सिंह बहादुर ने बताया कि सुबह-सुबह अचानक एक जोरदार झटका लगा, जिससे बस पलट गई और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. जिन यात्रियों को चोट नहीं आई है, उन्हें फिलहाल पास के एक ढाबे में ठहराया गया है और वे अपनी मंजिल तक आगे की यात्रा जारी रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम का इंतजार कर रहे हैं.

पुलिस जांच में जुटी

बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण ड्राइवर की लापरवाही है. बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया था. मुंगवानी पुलिस ने दुर्घटना स्थल का मुआयना किया है और इस मामले में जांच शुरू कर दी है. ड्राइवर का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है, और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए बस की तकनीकी स्थिति का आकलन किया जा रहा है.

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सिवनी में भीषण सड़क हादसा

दूसरी ओर शुक्रवार रात को सिवनी जिले के केवलारी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत, मरकावाड़ा और सांईखेड़ा गांवों के बीच दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल पर सवार पति-पत्नी को गंभीर चोटें आईं. हालांकि दूसरी मोटरसाइकिल का चालक मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत 'डायल 108' एम्बुलेंस सेवा को इस घटना की सूचना दी.

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