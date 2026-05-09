Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3210450
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhनरसिंहपुर

नरसिंहपुर में बड़ा हादसा: नेपाल से बेंगलुरु जा रही बस NH-44 पर पलटी, आधा दर्जन यात्री घायल

Narsinghpur News: नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र में नेपाल से बेंगलुरु जा रही एक यात्री बस (MP 13 ZX 0793) NH-44 पर अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दुर्घटना में बस के हेल्पर और आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 09, 2026, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नरसिंहपुर में बड़ा हादसा: नेपाल से बेंगलुरु जा रही बस NH-44 पर पलटी, आधा दर्जन यात्री घायल

Narsinghpur News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नेशनल हाईवे-44 पर एक दुखद सड़क हादसा हो गया है. नेपाल से बेंगलुरु की लंबी दूरी तय कर रही एक निजी यात्री बस, मुंगवानी पुलिस थाना क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू हो गई, सड़क से उतर गई और पलट गई. हादसे के समय बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर सो रहे थे.

आधा दर्जन यात्री घायल
इस घटना में बस के हेल्पर समेत आधे दर्जन यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं. दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों और मुंगवानी पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बस में सवार एक यात्री, सिंह बहादुर ने बताया कि सुबह-सुबह अचानक एक जोरदार झटका लगा, जिससे बस पलट गई और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. जिन यात्रियों को चोट नहीं आई है, उन्हें फिलहाल पास के एक ढाबे में ठहराया गया है और वे अपनी मंजिल तक आगे की यात्रा जारी रखने के लिए वैकल्पिक इंतजाम का इंतजार कर रहे हैं.

पुलिस जांच में जुटी
बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण ड्राइवर की लापरवाही है. बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया था. मुंगवानी पुलिस ने दुर्घटना स्थल का मुआयना किया है और इस मामले में जांच शुरू कर दी है. ड्राइवर का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है, और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए बस की तकनीकी स्थिति का आकलन किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: बंगाल दौरे पर सीएम मोहन यादव, शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

 

सिवनी में भीषण सड़क हादसा
दूसरी ओर शुक्रवार रात को सिवनी जिले के केवलारी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत, मरकावाड़ा और सांईखेड़ा गांवों के बीच दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल पर सवार पति-पत्नी को गंभीर चोटें आईं. हालांकि दूसरी मोटरसाइकिल का चालक मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत 'डायल 108' एम्बुलेंस सेवा को इस घटना की सूचना दी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

narsinghpur newsmp news

Trending news

national lok adalat bhopal
भोपाल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, किन-किन मामलों का होगा निपटारा, कैसे उठाएं लाभ?
bhopal news
SBI कर्मचारियों की हड़ताल, 2 दिन बंद रहेंगे बैंक; निपटा लें अपना जरूरी काम
Cyber Fraud ujjain
उज्जैन आने से पहले श्रद्धालु हो रहे थे ठगी का शिकार, 4 फर्जी होटल बुकिंग वेबसाइट बंद
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: बंगाल दौरे पर सीएम मोहन यादव, शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
jabalpur news
जबलपुर में प्रशासन सख्त,जान लीजिए कितना होना चाहिए आपके बच्चे के स्कूल बैग
itarsi railway station
इटारसी जंक्शन पर चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा यात्री, RPF जवान ने बचाई जान
sagar news
बीना रेलवे स्टेशन पर बाल मजदूरी का पर्दाफाश! 100 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू
indian railways news
रतलाम-नीमच ट्रैक पर फाइनल स्पीड ट्रायल, 120KM/घंटा की रफ्तार से दौड़ा इंजन...
Dhar Bhojshal Case
भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट में ASI रिपोर्ट पर बहस, दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक
mp farmer news
बढ़ गई कांग्रेसियों की मुश्किलें! हाईवे जाम करने के आरोप में 700 कार्यकर्ताओं पर केस