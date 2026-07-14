नरसिंहपुर में फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर बड़ा खेल? बिना डॉक्टर के तैयार हो रहीं मेडिकल रिपोर्ट

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मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा इलाके में हेल्थकेयर नियमों और मानकों के खुलेआम उल्लंघन का एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है. यहां NTPC गाडरवारा के गेट नंबर 1 के ठीक बगल में बने एक कामचलाऊ टिन शेड से गैर-कानूनी तौर पर एक प्राइवेट क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब चलाई जा रही है. इस सेंटर पर आम लोगों और मजदूरों की हेल्थ जांच बिना किसी क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी के खुलेआम की जा रही है.
नियमों को ताक पर रख खेल
दरअसल, नरसिंहपुर जिले में NTPC गाडरवारा प्लांट के गेट नंबर 1 के पास एक प्राइवेट क्लिनिक नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए एक टिन-शेड वाली इमारत से चल रहा है. यहां बिना किसी स्पेशलिस्ट की देखरेख के रूटीन ब्लड टेस्ट से लेकर ECG, X-रे और आंखों की जांच जैसी सेवाएं धड़ल्ले से दी जा रही हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं. जब जी मीडिया की टीम ने वहां जाकर देखा, तो पता चला कि NTPC पावर प्लांट में प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को ₹800 की फीस पर फिटनेस सर्टिफ़िकेट जारी किए जा रहे थे.
आंख जांच से लेकर गंभीर टेस्ट तक भगवान भरोसे
मौके पर मौजूद पैथोलॉजी स्टाफ के एक सदस्य ने बताया कि 14 लोगों की रिपोर्ट तो तैयार कर ली गई थी, लेकिन डॉक्टर नहीं आए थे. जब स्वास्थ्य विभाग से बात की गई, तो अधिकारियों ने साफ किया कि NTPC इलाके में या उसके आस-पास ECG या आंखों की जांच जैसे जरूरी टेस्ट करने की कोई इजाजत नहीं दी गई थी. इलाके के ब्लॉक मेडिकल ऑफ़िसर (BMO) डॉ. अनिल पटेल ने कहा कि टिन-शेड वाले सेटअप में ऐसे जरूरी टेस्ट करना मुमकिन नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वे हालात का जायजा लेने और उचित कार्रवाई करने के लिए मौके पर जाएंगे. स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है. अब यह देखना बाकी है कि इन अस्थायी कर्मचारियों की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए पैथोलॉजी सर्विस के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं.
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