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नरसिंहपुर में फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर बड़ा खेल? बिना डॉक्टर के तैयार हो रहीं मेडिकल रिपोर्ट

नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में NTPC गेट नंबर 1 के पास चल रहे एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पर बिना जरूरी मंजूरी या एक्सपर्ट की देखरेख के मेडिकल जांच करने और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप लगे हैं. इससे हड़कंप मच गया है.

Written ByDinesh VishwakarmaEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 14, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:11 PM IST
नरसिंहपुर में फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर बड़ा खेल? बिना डॉक्टर के तैयार हो रहीं मेडिकल रिपोर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Dinesh Vishwakarma

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दिनेश विश्वकर्मा नरसिंहपुर से रिपोर्टर हैं.

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