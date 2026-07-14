नरसिंहपुर में फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर बड़ा खेल? बिना डॉक्टर के तैयार हो रहीं मेडिकल रिपोर्ट

आंख जांच से लेकर गंभीर टेस्ट तक भगवान भरोसे

मौके पर मौजूद पैथोलॉजी स्टाफ के एक सदस्य ने बताया कि 14 लोगों की रिपोर्ट तो तैयार कर ली गई थी, लेकिन डॉक्टर नहीं आए थे. जब स्वास्थ्य विभाग से बात की गई, तो अधिकारियों ने साफ किया कि NTPC इलाके में या उसके आस-पास ECG या आंखों की जांच जैसे जरूरी टेस्ट करने की कोई इजाजत नहीं दी गई थी. इलाके के ब्लॉक मेडिकल ऑफ़िसर (BMO) डॉ. अनिल पटेल ने कहा कि टिन-शेड वाले सेटअप में ऐसे जरूरी टेस्ट करना मुमकिन नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वे हालात का जायजा लेने और उचित कार्रवाई करने के लिए मौके पर जाएंगे. स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है. अब यह देखना बाकी है कि इन अस्थायी कर्मचारियों की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए पैथोलॉजी सर्विस के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं.