नाबालिग लड़की ने बच्चे को दिया जन्म, युवक ने डरा-धमकाकर कई दिनों तक किया यौन शोषण, DNA टेस्ट की तैयारी

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मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग मासूम लड़की को डरा-धमकाकर लगातार उसके शारीरिक शोषण की बात उजागर हुई है. यह मामला तब सामने आया जब नाबालिग पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पीड़िता का परिवार गहरे सदमे में है.
बच्चे के जन्म के बाद खुला घिनौना राज
तेंदूखेड़ा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, नरसिंहपुर के रहने वाले राजा लोधी नाम के एक युवक ने एक नाबालिग लड़की को काफी समय से डरा-धमकाकर और उसकी बेबसी का फायदा उठाकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. डर की वजह से पीड़िता ने काफी समय तक किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया. लेकिन जब वह गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, तो उसका परिवार सदमे में आ गया. परिवार वालों की सख्ती से पूछताछ करने पर पीड़िता ने आरोपी राजा लोधी की इस घिनौनी हरकत का खुलासा किया.
नवजात और आरोपी के DNA टेस्ट की तैयारी
घटना के बारे में पता चलने पर परिवार वालों ने तेंदूखेड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आरोपी राजा लोधी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया. इसके बाद उसे गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया. कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने और वैज्ञानिक सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने आरोपी और नवजात शिशु के DNA सैंपल लिए हैं और उन्हें जांच के लिए भेजा है, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके.
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