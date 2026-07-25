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ई-टोकन बना किसानों की आफत! 16 बोरी यूरिया के लिए 120 KM का सफर, खाद से महंगा पड़ा रहा भाड़ा

Mp Fertilizer E-Token System: प्रदेश में खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था से किसानों की परेशानी बढ़ गई है. समय पर टोकन न मिलने और दूर के केंद्र आवंटित होने से किसानों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है. नरसिंहपुर के एक किसान ने 16 बोरी यूरिया लेने के लिए 3200 रुपए का किराया खर्च करने की मजबूरी बताई.

Written ByDinesh VishwakarmaEdited ByPooja
Published: Jul 25, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:13 AM IST
ई-टोकन बना किसानों की आफत! 16 बोरी यूरिया के लिए 120 KM का सफर, खाद से महंगा पड़ा रहा भाड़ा

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Dinesh Vishwakarma

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दिनेश विश्वकर्मा नरसिंहपुर से रिपोर्टर हैं.

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