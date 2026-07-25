ई-टोकन बना किसानों की आफत! 16 बोरी यूरिया के लिए 120 KM का सफर, खाद से महंगा पड़ा रहा भाड़ा

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Mp Fertilizer E-Token System: मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई खाद वितरण की ई-टोकन ऑनलाइन व्यवस्था अब कई किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती दिखाई दे रही है. समय पर टोकन नहीं मिलने और दूर-दराज के केंद्रों पर टोकन जारी होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
नरसिंहपुर जिले के सालीचौका खाद वितरण केंद्र पर ऐसा ही मामला सामने आया, जहां गोटेगांव क्षेत्र से करीब 120 किलोमीटर दूर रहने वाले किसान रोमन सिंह पटैल 16 बोरी यूरिया लेने के लिए 3200 रुपये किराए का ऑटो करके पहुंचे. किसान का कहना है कि खाद से ज्यादा किराया देना पड़ रहा है, लेकिन फसल बचाने के लिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है.
किसानों ने व्यवस्था में अनियमितताओं का लगाया आरोप
किसानों ने ई-टोकन व्यवस्था में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि टोकन बुकिंग का कोई निश्चित समय नहीं है. कभी रात 12 बजे तो कभी सुबह 6 बजे टोकन खुलते हैं, जिससे किसान दिन-रात मोबाइल पर नजर बनाए रखने को मजबूर हैं. किसानों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि टोकन प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि समय पर खाद उपलब्ध हो सके और फसलें खराब होने से बच सकें.
ई-टोकन व्यवस्था पर उठाए सवाल
अन्य किसानों ने भी ई-टोकन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान प्रणाली में पारदर्शिता और निश्चित समय का अभाव है. उनका कहना है कि किसानों को खेत छोड़कर खाद के लिए भटकना पड़ रहा है, जबकि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में उन्हें खेतों में होना चाहिए. अब देखना होगा कि किसानों की इस परेशानी पर शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है, ताकि अन्नदाताओं को समय पर खाद मिल सके और उनकी फसल सुरक्षित रह सके.
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