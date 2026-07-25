ई-टोकन बना किसानों की आफत! 16 बोरी यूरिया के लिए 120 KM का सफर, खाद से महंगा पड़ा रहा भाड़ा

किसानों ने व्यवस्था में अनियमितताओं का लगाया आरोप

किसानों ने ई-टोकन व्यवस्था में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि टोकन बुकिंग का कोई निश्चित समय नहीं है. कभी रात 12 बजे तो कभी सुबह 6 बजे टोकन खुलते हैं, जिससे किसान दिन-रात मोबाइल पर नजर बनाए रखने को मजबूर हैं. किसानों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि टोकन प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि समय पर खाद उपलब्ध हो सके और फसलें खराब होने से बच सकें.