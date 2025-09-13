E-Attendance News: शिक्षकों की दो महीने से नहीं आई सैलरी, नरसिंहपुर में ज्ञापन सौंप कर दी ये डिमांड

MP E-Attendance News: मध्य प्रदेश में ई-अटेंडेंस शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. एक तरफ सरकार ई-अटेंडेंस को लेकर काफी सख्त है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं. आपको बता दें कि सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं, कि जो भी शिक्षक ई-अटेंडेंस ऐपर पर अटेंडेंस नहीं लगाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, ई-अटेंडेंस पूरी नहीं होने पर शिक्षकों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है. इसी को लेकर नरसिंहपुर में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया है.

वहीं किसानों का कहना है कि ई-अटेंडेंस में खामियों की वजह से शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल पा रही है. शिक्षकों की मानें तो ई-अटेंडेंस को लेकर जुलाई और अगस्त महीने का वेतनय अभी पेंडिंग है. इसको लेकर शिक्षकों ने नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा तहसील में अतिथि शिक्षकों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले सीएम मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा है.

अतिथि शिक्षकों की मांग

ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि ई-अटेंडेंस के चलते पिछले दो महीने का वेतन नहीं मिल पाया है. जिसके चलते अतिथि शिक्षकों का जीवकोपार्जन नहीं हो पा रहा है. उनका कहना है कि ई-अटेंडेंस एप से अटेंडेंस लगाने में काफी परेशानी आ रही है. उन्होंने ऑफलाइन अटेंडेंस शुरू करने की मांग की है. इसके अलावा, अतिथि शिक्षकों ने दो महीने से रुका वेतन भी तत्काल जारी किया जाए. इस दौरान जिलेभर के अतिथि शिक्षक मौजूद रहे. (रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा/ नरसिंहपुर)

