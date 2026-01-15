MP का वो गांव, जहां दूध बेचा नहीं जाता...बल्कि फ्री में बांटा जाता है, आज भी जीवित है प्राचीन परंपरा

Bhamka village Free Milk Tradition-आज के महंगाई भरे इस दौर में दूध की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है, वहीं मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक ऐसा गांव है जो आधुनिकता और महंगाई की इस दौड़ से कोसों दूर अपनी प्राचीन परंपरा को निभा रहा है. नरसिंहपुर के गाडरवारा तहसील का भमका गांव, एक ऐसी जगह है जहां आज भी दूध बेचा नहीं जाता है, बल्कि मुफ्त में बांटा जाता है.

आस्था के कारण नहीं होती है बिक्री

नरिसंहपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर बसे भमका गांव की आबादी लगभग 500 है. यहां के 100 परिवारों के पास गया और भैंसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस गांव की सरहद से बाहर दूध का व्यापार करना पूरी तरह वर्जित है. ग्रामीणों की मान्यता है कि इस गांव पर ग्वाल बाबा उर्फ हौलरा ग्वाल दादा का विशेष आशीर्वाद है. ग्रामीणों का कहना है कि ग्वाल बाबा स्वंय कभी दूध नहीं बेचने थे और ग्रामीणों को भी उन्होंने यही सीख दी थी. आज भी गांव वाले उसी पंरपरा का पालन कर रहे हैं.

दूध बेचा तो आएगी आफत

इस परंपरा के पीछे केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि एक डर भी है. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अतीत में जब भी किसी ने लालच में आकर चोरी-छिपे दूध बेचने की कोशिश की, तो उसके पशु बीमार पड़ गए या उनकी अकाल मृत्य हो गई. ग्रामीणों का मानना है कि दूध बेचने से ग्वाल बाबा नाराज हो जाते हैं. इसी डर और अटूट आस्था के कारण आज भी यहां दूध का कोई मोल नहीं लगता.

जरूरतमंदों के लिए खुला है भंडार

भमका गांव में दूध का उपयोग केवल स्वयं के उपभोग के लिए होता है. यदि गांव में कोई आयोजन हो, शादी हो या कोई बाहरी व्यक्ति जरूरत के लिए दूध मांगने आए, तो उसे खुशी-खुशी मुफ्त में दूध दे दिया जाता है. यहां तक कि अगर कोई जानवर बीमार हो जाए, तो ग्रामीण डॉक्टर के पास जाने से पहले ग्वाल बाबा के नाम का नारियल चढ़ाने हैं, और मान्यता है कि इससे पशु ठीक हो जाते हैं.

