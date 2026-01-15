Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3075279
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP का वो गांव, जहां दूध बेचा नहीं जाता...बल्कि फ्री में बांटा जाता है, आज भी जीवित है प्राचीन परंपरा

Narsinghpur News-नरसिंहपुर जिले के भमका गांव में एक प्राचीन पंरपरा जीवित है. इस गांव में आज भी दूध को बेचा नहीं जाता है. भमका गांव में महंगाई के इस दौर में दूध मुफ्त में बांटा जाता है. यहां के लोग दूध का व्यापार नहीं करते हैं, इसके पीछे एक प्राचीन मान्यता है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 15, 2026, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP का वो गांव, जहां दूध बेचा नहीं जाता...बल्कि फ्री में बांटा जाता है, आज भी जीवित है प्राचीन परंपरा

Bhamka village Free Milk Tradition-आज के महंगाई भरे इस दौर में दूध की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है, वहीं मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक ऐसा गांव है जो आधुनिकता और महंगाई की इस दौड़ से कोसों दूर अपनी प्राचीन परंपरा को निभा रहा है. नरसिंहपुर के गाडरवारा तहसील का भमका गांव, एक ऐसी जगह है जहां आज भी दूध बेचा नहीं जाता है, बल्कि मुफ्त में बांटा जाता है. 

आस्था के कारण नहीं होती है बिक्री
नरिसंहपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर बसे भमका गांव की आबादी लगभग 500 है. यहां के 100 परिवारों के पास गया और भैंसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस गांव की सरहद से बाहर दूध का व्यापार करना पूरी तरह वर्जित है. ग्रामीणों की मान्यता है कि इस गांव पर ग्वाल बाबा उर्फ हौलरा ग्वाल दादा का विशेष आशीर्वाद है. ग्रामीणों का कहना है कि ग्वाल बाबा स्वंय कभी दूध नहीं बेचने थे और ग्रामीणों को भी उन्होंने यही सीख दी थी. आज भी गांव वाले उसी पंरपरा का पालन कर रहे हैं. 

दूध बेचा तो आएगी आफत
इस परंपरा के पीछे केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि एक डर भी है. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अतीत में जब भी किसी ने लालच में आकर चोरी-छिपे दूध बेचने की कोशिश की, तो उसके पशु बीमार पड़ गए या उनकी अकाल मृत्य हो गई. ग्रामीणों का मानना है कि दूध बेचने से ग्वाल बाबा नाराज हो जाते हैं. इसी डर और अटूट आस्था के कारण आज भी यहां दूध का कोई मोल नहीं लगता. 

Add Zee News as a Preferred Source

जरूरतमंदों के लिए खुला है भंडार
भमका गांव में दूध का उपयोग केवल स्वयं के उपभोग के लिए होता है. यदि गांव में कोई आयोजन हो, शादी हो या कोई बाहरी व्यक्ति जरूरत के लिए दूध मांगने आए, तो उसे खुशी-खुशी मुफ्त में दूध दे दिया जाता है. यहां तक कि अगर कोई जानवर बीमार हो जाए, तो ग्रामीण डॉक्टर के पास जाने से पहले ग्वाल बाबा के नाम का नारियल चढ़ाने हैं, और मान्यता है कि इससे पशु ठीक हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें-दोनों हाथ नहीं, बोल-सुन नहीं सकते...भिलाई को गोकर्ण को राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Unique villagemp latest news

Trending news

Chinese Manjh
चाइनीज मांझे का आतंक: सब्जी लेने निकली महिला के पैरों की कटीं नसें, मजदूर भी जख्मी
mp news
MP का वो गांव, जहां दूध बेचा नहीं जाता...बल्कि फ्री में बांटा जाता है, जानिए वजह
bhopal news
हनी ट्रैप के जाल में फंसा निगम कर्मचारी, ब्लैकमेल कर वसूले 8 लाख, की आत्महत्या
chhattisgarh news
दोनों हाथ नहीं, बोल-सुन नहीं सकते...भिलाई के गोकर्ण को राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा
dhirendra shastri
धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'RSS न होती, तो देश में इतने हिंदू भी नहीं बचते',
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना तलाक दूसरी शादी नहीं है मान्य, बच्चे वैध नहीं
aiims bhopal
AIIMS भोपाल-IIT इंदौर बना रहा दुनिया का पहला पोर्टेबल 3D एक्स-रे, ICMR ने दी मंजूरी
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने उज्जैन में 5 दिवसीय 'श्री महाकाल महोत्सव' का किया शुभारंभ
Chinese Manjh
कब थमेगा चाइनीज मांझे का कहर? 4 साल की बच्ची की कटी गर्दन, नागपुर में हुई सर्जरी
cyber fraud
न ओटीपी, न कोई लिंक...फिर भी खाते से 24 लाख पार, जैन साध्वी के साथ साइबर ठगी