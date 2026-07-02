3 शादियों से भी नहीं भरा मन, चौथे प्रेमी के लिए पति की हत्या, झकझोर देगा नरसिंहपुर का मामला

जिले के लोगों में काफी दहशत

एसपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि मामले की जांच के दौरान घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और हत्या में प्रयुक्त रस्सी को जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी पत्नी सरोज मेहरा, उसके प्रेमी महेंद्र मेहरा और उसके दोस्त विष्णु रजक को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि यदि जांच के दौरान कोई और तथ्य सामने आते हैं तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस हत्याकांड ने जिले में लोगों को हैरान कर दिया है.