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3 शादियों से भी नहीं भरा मन, चौथे प्रेमी के लिए पति की हत्या, झकझोर देगा नरसिंहपुर का मामला

Narsinghpur Murder Case: नरसिंहपुर में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने तीसरे पति तुलसीराम की हत्या कर दी. चौथे प्रेमी से शादी करने की चाह में रची गई साजिश में प्रेमी का दोस्त भी शामिल था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByDinesh VishwakarmaEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 02, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:06 PM IST
3 शादियों से भी नहीं भरा मन, चौथे प्रेमी के लिए पति की हत्या, झकझोर देगा नरसिंहपुर का मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Dinesh Vishwakarma

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दिनेश विश्वकर्मा नरसिंहपुर से रिपोर्टर हैं.

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