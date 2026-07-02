3 शादियों से भी नहीं भरा मन, चौथे प्रेमी के लिए पति की हत्या, झकझोर देगा नरसिंहपुर का मामला

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Narsinghpur Crime News: नरसिंहपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. कोतवाली थाना क्षेत्र में बारुरेवा नदी के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की. मृतक की पहचान तुलसीराम के रूप में हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई है. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की परतें खोलनी शुरू कर दीं.
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक तुलसीराम और उसकी पत्नी सरोज मेहरा के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. मुखबिरों से मिली जानकारी और कॉल डिटेल के विश्लेषण के बाद पुलिस ने सरोज को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि तुलसीराम उसका तीसरा पति था. इससे पहले वह दो शादियां कर चुकी थी. पुलिस के अनुसार, तीसरी शादी के बावजूद उसका महेंद्र मेहरा नामक व्यक्ति से प्रेम संबंध था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते थे.
पहले ही रची हत्या की साजिश
पुलिस जांच में सामने आया कि सरोज और उसके प्रेमी महेंद्र मेहरा ने तुलसीराम को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. दोनों पिछले करीब एक साल से बढ़ते विवाद से परेशान थे और साथ रहना चाहते थे. आरोप है कि उन्होंने महेंद्र के दोस्त विष्णु रजक को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया. तीनों ने मिलकर तुलसीराम को खाने के बहाने हाईवे की ओर बुलाने की योजना बनाई. इसके बाद सुनसान स्थान पर उसे मौत के घाट उतारने का पूरा खाका तैयार किया गया.
रस्सी से गला घोंटकर की हत्या
पुलिस के मुताबिक 27 और 28 जून की दरम्यानी रात योजना के अनुसार तुलसीराम को हाईवे के पास बुलाया गया. वहां सरोज, उसके प्रेमी महेंद्र मेहरा और विष्णु रजक ने मिलकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया. हत्या के बाद शव को बारुरेवा नदी के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया ताकि वारदात छिपी रहे. हालांकि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और अन्य सुरागों के आधार पर मामले का खुलासा कर दिया. जांच में तीनों आरोपियों की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई है.
जिले के लोगों में काफी दहशत
एसपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि मामले की जांच के दौरान घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और हत्या में प्रयुक्त रस्सी को जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी पत्नी सरोज मेहरा, उसके प्रेमी महेंद्र मेहरा और उसके दोस्त विष्णु रजक को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि यदि जांच के दौरान कोई और तथ्य सामने आते हैं तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस हत्याकांड ने जिले में लोगों को हैरान कर दिया है.
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