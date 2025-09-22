भगवती का चमत्कारी मंदिर, जहां दिन में तीन बार स्वरूप बदलती हैं मां; जानिए मान्यता
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2932195
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

भगवती का चमत्कारी मंदिर, जहां दिन में तीन बार स्वरूप बदलती हैं मां; जानिए मान्यता

Maa Harsiddhi Mandir Narsinghpur: आज हम आपको नरसिंहपुर में स्थित मां भगवती के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जहां मां एक ही दिन में तीन बार अपना स्वरूप बदलती हैं. आइए जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर की महिमा के बारे में...

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भगवती का चमत्कारी मंदिर, जहां दिन में तीन बार स्वरूप बदलती हैं मां; जानिए मान्यता

Shardiya Navratri 2025: नरसिंहपुर जिले के तेन्दूखेड़ा में स्थित प्राचीन माँ हरसिद्धि माता मंदिर है जिसमे क्षेत्र के स्थानीय लोग बताते हैं यह माता मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है इस मंदिर में मां हरसिद्धि अपने भक्तों को तीन रूपों में दर्शन देती हैं सुबह बाल्यावस्था, दोपहर को युवावस्था और रात्रि कालीन वृद्धावस्था में माँ अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में माता रानी के दर्शन करने आता है मां हरसिद्धि सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं इस मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं और मां के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण पाते हैं.

दरअसल, नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा में जहां मां हरसिद्धि का मंदिर विराजमान है. वहां, पहले एक छोटा सा मंदिर था. लेकिन तेंदूखेड़ा व दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने मिलकर यहां भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया है. आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तों का आना-जाना शुरू हो गया है.

तीन स्वरूपों में दर्शन देती हैं मां
नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा में स्थित 500 साल पुराने मंदिर में मां हरसिद्धि तीन रूपों में दर्शन देती हैं. तीन पहरों में तीन स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं. हर पहर में उनका स्वरूप और श्रृंगार बदल जाता है. सुबह के पहर में मां के बाल अवस्था के दर्शन होते हैं. दोपहर में युवावस्था में और रात्रि के समय वृद्धावस्था में मां के दर्शन होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. ऐसे में आज सुबह से ही मां हरिसिद्धि के दर्शन के लिए भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. यहां भक्तों की सुरक्षित दर्शन कराने के लिए सभी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है. लोग घंटों लाइन में लगकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं. 

रिपोर्ट- दिनेश विश्वकर्मा, जी मीडिया, नरसिंहपुर

ये भी पढ़ें- नवरात्रि में करें एमपी के इन शक्तिपीठों में मां भगवती के दर्शन, पूरी होगी मनोकामना

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Shardiya Navratri 2025Maa Harsiddhi mandir Narsinghpur

Trending news

Shardiya Navratri 2025
भगवती का चमत्कारी मंदिर, जहां दिन में तीन बार स्वरूप बदलती हैं मां; जानिए मान्यता
sagar news
मरीजों से पहले कुत्तों को करवाना है इलाज! सागर जिला अस्पताल में अजीबोगरीब हालात
mp live update
GST में बदलाव के फायदे बताएंगे CM मोहन, भोपाल के कई इलाकों में नहीं होगी पानी सप्लाई
bhopal news
भोपाल में प्रसिद्ध है कर्फ्यू वाली माता मंदिर, जानिए क्यों पड़ा ये नाम, जानें इतिहास
Bilaspur News
वंदे भारत यात्रियों की मांग हुई पूरी, रेलवे ने फिर बदला नियम, अब मिलेगी ये खास चीज
mp news
बाबा बागेश्वर ने गरबा में मुस्लिमों की NO-एंट्री पर उठाए सवाल, कहा-जब हम हज नहीं...
bhind news
भिंड के उमरी में बड़ा हादसा, UP पुलिस के जवान पर गिरी थाने की छत; दहशत का माहौल
Kabirdham
कबीरधाम में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर दो समुदायों में टकराव; पुलिस बल तैनात
Sharadiya Navratri 2025
हाथी पर सवार होकर आ गईं मां दुर्गा, पीतांबरा पीठ में नवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान शुरू
Latest Ujjain News
उज्जैन गरबा पंडालों को भी गाइडलाइन जारी, एंट्री के लिए तिलक-कलावा चैट हिस्ट्री जरूरी
;