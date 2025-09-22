भगवती का चमत्कारी मंदिर, जहां दिन में तीन बार स्वरूप बदलती हैं मां; जानिए मान्यता

Shardiya Navratri 2025: नरसिंहपुर जिले के तेन्दूखेड़ा में स्थित प्राचीन माँ हरसिद्धि माता मंदिर है जिसमे क्षेत्र के स्थानीय लोग बताते हैं यह माता मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है इस मंदिर में मां हरसिद्धि अपने भक्तों को तीन रूपों में दर्शन देती हैं सुबह बाल्यावस्था, दोपहर को युवावस्था और रात्रि कालीन वृद्धावस्था में माँ अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में माता रानी के दर्शन करने आता है मां हरसिद्धि सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं इस मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं और मां के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण पाते हैं.

दरअसल, नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा में जहां मां हरसिद्धि का मंदिर विराजमान है. वहां, पहले एक छोटा सा मंदिर था. लेकिन तेंदूखेड़ा व दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने मिलकर यहां भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया है. आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तों का आना-जाना शुरू हो गया है.

तीन स्वरूपों में दर्शन देती हैं मां

नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा में स्थित 500 साल पुराने मंदिर में मां हरसिद्धि तीन रूपों में दर्शन देती हैं. तीन पहरों में तीन स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं. हर पहर में उनका स्वरूप और श्रृंगार बदल जाता है. सुबह के पहर में मां के बाल अवस्था के दर्शन होते हैं. दोपहर में युवावस्था में और रात्रि के समय वृद्धावस्था में मां के दर्शन होते हैं.

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. ऐसे में आज सुबह से ही मां हरिसिद्धि के दर्शन के लिए भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. यहां भक्तों की सुरक्षित दर्शन कराने के लिए सभी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है. लोग घंटों लाइन में लगकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं.

रिपोर्ट- दिनेश विश्वकर्मा, जी मीडिया, नरसिंहपुर

