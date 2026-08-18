सोते समय बिस्तर से गायब हुआ 2 साल का मासूम, घर के पास मिला शव; गांव की महिला पर हत्या का आरोप

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मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के काचरकोना गांव में दो साल के एक बच्चे को सोते समय अगवा कर बेरहमी से मार डाला गया. घर से कुछ ही दूरी पर बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में तनाव और गुस्सा फैल गया है. परिवार ने गांव की ही एक महिला पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.
मासूम की हत्या से सनसनी
दरअसल, बीती रात मासूम बच्चा अपनी मां के पास सो रहा था. जब मां की नींद खुली, तो बच्चा बिस्तर पर नहीं था. इसके बाद परिवार वालों ने आस-पास तलाश शुरू की. कुछ ही देर में परिवार में हड़कंप मच गया, जब घर से थोड़ी ही दूरी पर उस मासूम बच्चे का शव मिला. परिवार वालों ने गांव की ही एक महिला पर मासूम बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने FSL टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया है. मौके से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं.
पुलिस हर एंगल से कर रही जांच
पुलिस ने बताया कि यह घटना बीती रात की है. रात करीब 11 बजे जब बच्चे की मां की नींद खुली तो बच्चा अपने बिस्तर पर नहीं मिला. परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में घर के पास बच्चे का शव मिलने से कोहराम मच गया. घटना की जानकारी मिलने पर तेंदूखेड़ा पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच तेज कर दी है. भला किसी की दो साल के बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और दावा कर रही है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा.
हरदा में पांच वर्षीय मासूम का शव गड्ढे में मिला
इस बीच, हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र के गहाल गांव में घर के अंदर बने गड्ढे में पांच साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई. बच्चा लगभग तीन हफ्ते से लापता था. घर से बदबू आने के बाद गड्ढे की जांच की गई और देर रात शव बरामद किया गया. बताया जा रहा है कि मां की हत्या के बाद बच्चा अपने चाचा के साथ रह रहा था. वहीं, बालक के पिता उसकी मां की हत्या के मामले में पहले से जेल में बंद हैं. मृतक बच्चे के बड़े चाचा मुकेश अखंडे के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए, सिराली पुलिस ने बच्चे के छोटे चाचा, पिंटू अखंडे को हिरासत में लिया है और अभी उससे पूछताछ कर रही है.
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