7 आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप कर कैमरे में कैद की हैवानियत, 1 महीने बाद परिजनों तक पहुंचा वीडियो, हुआ दरिंदगी का खुलासा

Narsinghpur News-नरसिंहपुर से नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. 7 आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता का वीडियो भी बनाया था. वीडियो पीड़िता के परिजनों तक पहुंच गया, इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:26 PM IST
Minor Girl Gangraped-मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर के मुंगवाना थाना अंतर्गत नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और पीड़िता का वीडियो भी बनाया. पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अभी भी एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है. वीडियो परिजनों के पास पहुंचने के बाद मामले का खुलासा हुआ. 

घूमने गई थी नाबालिग
जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला मुगवानी थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि यह घटना एक महीने पहले की है. पीड़िता और नाबालिग किशोर मुगवानी क्षेत्र में घूमने गए हुए थे, जहां माछा नदी के पास कुछ युवकों ने इन्हें पहले रोका और फिर डरा-धमकाकर जंगल में लेकर चले गए. वहीं तीन युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जबकि बाकि युवक इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे. इसके बाद युवकों ने सामूहिक दु्ष्कर्म की इस घटना का वीडियो भी बनाया. 

परिजनों तक पहुंचा वीडियो तब हुआ खुलासा
इस पूरी गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसके साथ मौजूद किशोर को वीडियो को जरिए धमकी दी. आरोपियों ने उन्होंने वीडियो को लेकर धराया, जिससे वे पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके. यह वीडियो घटना के करीब एक महीने के बाद किशोरी के परिजनों तक पहुंच गया. जब परिजनों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे पता चला तो उन्होंने तुरंत गोटेगांव के मुगवानी थाने में शिकायत दर्ज कराई. 

पुलिस ने सात आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्काल मामला दर्ज किया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 24 घंटे के अंदर गैंगरेप में शामिल सभी सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस पूरी घटना में शामिल एक युवक मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट चुकी है. पकड़े गए सभी आरोपी बालिग हैं। पुलिस ने अनुराग दुबे, गणेश ठाकुर, पंचू ठाकुर, राहुल ठाकुर, जयसिंह ठाकुर, बबलू और गोलू मेहरा को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी छात्र है, जबकि बाकी अन्य कामकाज करते हैं. पुलिस का कहना है कि एक अज्ञात आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है.

