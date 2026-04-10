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गाडरवारा स्टेशन पर मधुमक्खियों का तांडव, इंटरसिटी के आते ही यात्रियों पर किया हमला, प्लेटफॉर्म पर मची भगदड़

Narsinghpur News-नरसिंहपुर के गाडरवारा रेलवे स्टेशन पर मधुमक्खियों के झुंड ने यात्रियों पर हमला कर दिया. इस घटना में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. मधुमक्खियों के हमले से प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

 

Edited By:  Harsh Katare|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:08 PM IST
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गाडरवारा स्टेशन पर मधुमक्खियों का तांडव, इंटरसिटी के आते ही यात्रियों पर किया हमला, प्लेटफॉर्म पर मची भगदड़

Bees Attack on Railway Station-नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब मधुमक्खियों के झुंड ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों पर अचानक हमला कर दिया. इस हमले में एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्टेशन परिसर में अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. 

इंटरसिटी के आते ही मची भगदड़
जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली थी और प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर यात्रियों की भारी भीड़ मौजूद थी. इसी दौरान स्टेशन परिसर के पास स्थित रेलवे की पानी की टंकी पर लगे छत्तों से मधुमक्खियां भड़क उठीं और पूरे प्लेटफॉर्म को घेर लिया. अचानक हुए इस हमले से यात्रियों में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. 

खाली कराया गया प्लेटफॉर्म नंबर 1
अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से हालात बेकाबू हो गए. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन को तुरंत प्लेटफॉर्म नंबर 1 को खाली कराना पड़ा. बताया जा रहा है कि एक यात्री पर दर्जनों मधुमक्खियों ने हमला किया. मौके पर मची अफरा-तफरी के कारण कई यात्रियों ने अपनी आगे की यात्रा रद्द कर दी, जिससे स्टेशन पर कुछ समय के लिए आवागमन भी बाधित हुआ. 

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अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल
मधमुक्खियों के हमले में घायल हुए लोगों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि स्टेशन परिसर और पानी की टंकी पर लंबे समय से मधुमक्खियों के बड़े-बड़े छत्ते लगे हुए हैं. यात्रियों ने कई बार इसकी भी की थी, लेकिन रेलवे प्रशासन ने उन्हें हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया.  इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा: 2 कारों में जोरदार भिंड़त, 6 की मौत, मच गई चीख पुकार

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