Narsinghpur News: कुंभकरण की नींद में सो रहा स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर की लापरवाही से सर से उठा मां का साया
Narsinghpur News: नरसिंहपुर जिले की जनसुनवाई में एक बेटे ने आरोप लगाया कि निजी डॉक्टर की लापरवाही से गलत इलाज और लगातार दिए गए. इंजेक्शन के कारण उसकी मां की किडनी फेल हो गई और शुगर बढ़ने से उनकी मौत हो गई. पीड़ित ने डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Sep 02, 2025, 02:13 PM IST
Narsinghpur Health News: नरसिंहपुर जिले में जनसुनवाई के दौरान एक बेटे ने सरकारी डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. उसका कहना है कि 12 जुलाई 2025 को वह अपनी मां को सर्दी-खांसी के इलाज के लिए अस्पताल ले गया था, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि हालत बिगड़ गई और मां की मौत हो गई. पीड़ित बेटे ने कलेक्टर से लिखित शिकायत कर लापरवाह डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, वहीं ग्रामीणों ने भी कहा कि समय रहते कदम न उठाए गए तो आगे अन्य लोगों की भी मौत जा सकती है. 

जनसुनवाई के दौरान पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी मां का इलाज डॉक्टर पंकज थारवानी के निजी अस्पताल में कराया. इलाज के दौरान खून की जांच (ईसीआर) कराई गई, जिसमें 65% रिपोर्ट आई. पीड़ित का कहना है कि जब इस रिपोर्ट को सीनियर डॉक्टरों को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि यह जांच शरीर में लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी के संक्रमण की ओर इशारा करती है.

डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती
इसके बावजूद डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती और मरीज को एक इंजेक्शन दिया. खास बात यह रही कि यह इंजेक्शन एक-दो बार नहीं बल्कि तीन दिनों में लगातार छह बार लगाया गया, जिससे संक्रमण कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया. पीड़ित ने आगे बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद उनकी मां की किडनी डैमेज हो गई और स्थिति इतनी बिगड़ी कि किडनी फेल हो गई. इसके साथ ही उनकी शुगर भी अचानक बढ़कर 449 तक पहुंच गई. गंभीर हालत में मां की मौत हो गई. अब पीड़ित बेटे ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. (रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा/नरसिंहपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "नरसिंहपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

narsinghpur news

