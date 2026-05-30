इस गांव में लड़कों की शादियों पर लगा 'ग्रहण', लाड़लों की बारात के लिए तरस रहे माता-पिता, जानिए हैरान करने वाली वजह

Narsinghpur Water Crisis-मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में अब एक बुनियादी समस्या के कारण लोगों का सामाजिक जीवन पूरी तरह बिखरने लगा है. जिले के विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बसे दर्जनों गांव इस समय एक बेहद गंभीर संकट से जूझ रहे हैं. पर्वत श्रेणी का इलाका होने के कारण यहां का वाटर लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा है. हालात इतने बदतक हो चुके हैं कि गर्मी का मौसम आते लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसने लग जाते हैं. इस साल भी इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से लोगों का बुरा हाल कर रखा है.

शादियों पर लगा 'ग्रहण'

इस संकट का सबसे बड़ा और दर्दनाक असर गांव के नौजवानों के भविष्य पर पड़ रहा है. जनपद पंचायत चांवरपाठा के अंतर्गत वाली बिजौरा ग्राम पंचायत में अब युवाओं की शादियां होना भी दूभर हो गया है. गांव के बुजुर्गों और माता-पिता का कहना है कि जब भी वे अपने बेटों की शादी के लिए किसी लड़की वाले से बात करते हैं, तो रिश्ता तय होने से पहले टूट जाता है. लड़की वाले साफ कहत हैं कि जब आपके गांव में पीने के लिए पानी ही नहीं है, तो आपका यहां बेटी कैसे दें. पानी की समस्या ने यहां बेटों की शादियों पर ग्रहण लगा दिया है.

चुनाव का बहिष्कार, नेताओं की एंट्री बंद

शासन और प्रशासन की अनदेखी से नाराज होकर अब ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है. गांवों के लोगों ने एकजुट होकर आने वाले चुनावों में मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार करने का मन बना लिया है. गांव की चौपालों पर चर्चाएं चल रही हैं कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक किसी को वोट नहीं दिया जाएगा. ग्रामीणों ने गांवों में नेताओं की एंट्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि चुनाव के बाद ग्रामीणों की सुध लेने कोई नेता नहीं पहुंचता.

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दर्जनों बोरवेल हुए फेल

ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने पानी के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किए. गांव में पानी खोजने के लिए दर्जनों बार बोरवेल का खनन कराया गया. लेकिन विंध्याचल की पथरीली जमीन और पाताल में जा चुके वाटर लेवल के कारण हर बार निराशा ही हाथ लगी है. दर्जनों बोरवेल खोदने के बाद भी पानी की एक बूंद नहीं निकली.

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