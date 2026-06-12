सावधान! ऑनलाइन ट्रेडिंग पर लाखों की ठगी, नागपुर से 2 ठग गिरफ्तार, पुलिस ने पाई-पाई कराई वापस

Cyber ​​Crime Narsinghpur: घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लाखों-करोड़ों की कमाई का सपना देख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. साइबर ठगों ने अब लोगों को ठगने का नया और खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला है. ऑनलाइन ट्रेडिंग और हाई रिटर्न के नाम पर लाखो रुपए की साइबर ठगी करने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. नरसिंहपुर में गाडरवारा पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हुई बड़ी साइबर ठगी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर गाडरवारा निवासी युवक से 10 लाख रुपये की ठगी की थी. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नागपुर से आरोपियों को पकड़कर ठगी की पूरी रकम बरामद कर पीड़ित को वापस दिलाई है.