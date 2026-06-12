सावधान! ऑनलाइन ट्रेडिंग पर लाखों की ठगी, नागपुर से 2 ठग गिरफ्तार, पुलिस ने पाई-पाई कराई वापस

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Cyber Crime Narsinghpur: घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लाखों-करोड़ों की कमाई का सपना देख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. साइबर ठगों ने अब लोगों को ठगने का नया और खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला है. ऑनलाइन ट्रेडिंग और हाई रिटर्न के नाम पर लाखो रुपए की साइबर ठगी करने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. नरसिंहपुर में गाडरवारा पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हुई बड़ी साइबर ठगी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर गाडरवारा निवासी युवक से 10 लाख रुपये की ठगी की थी. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नागपुर से आरोपियों को पकड़कर ठगी की पूरी रकम बरामद कर पीड़ित को वापस दिलाई है.
मामला नरसिंहपुर के गाडरवारा थाना क्षेत्र का है, जहां वल्लम मार्केट निवासी आशीष पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि फेसबुक पर दिखे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोक्स ट्रेंड प्लेटफॉर्म के विज्ञापन के जरिए उसे निवेश कर ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया. लालच में आकर पीड़ित ने अलग-अलग किश्तों में 10 लाख रुपये जमा कर दिए, लेकिन बाद में ना तो मुनाफा मिला और ना ही रकम वापस हुई.
नागपुर का रहने वाला है आरोपी
शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में साइबर सेल और गाडरवारा थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने बैंक ट्रांजेक्शन और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान कर नागपुर से सूरज कुमार साहू और परमानंद मिश्रा को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की पूरी 10 लाख रुपये की राशि बरामद कर पीड़ित को वापस दिलाई है. मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत कार्रवाई की गई है.
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