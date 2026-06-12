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सावधान! ऑनलाइन ट्रेडिंग पर लाखों की ठगी, नागपुर से 2 ठग गिरफ्तार, पुलिस ने पाई-पाई कराई वापस

Cyber ​​Crime Narsinghpur: नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर हुई 10 लाख रुपए की साइबर ठगी का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में दो आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है.

Written ByDinesh VishwakarmaEdited By:Pooja
Published: Jun 12, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:44 AM IST
सावधान! ऑनलाइन ट्रेडिंग पर लाखों की ठगी, नागपुर से 2 ठग गिरफ्तार, पुलिस ने पाई-पाई कराई वापस

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Dinesh Vishwakarma

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दिनेश विश्वकर्मा नरसिंहपुर से रिपोर्टर हैं.

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