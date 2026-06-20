5 लाख के विवाद में जेठ ने छोटे भाई की पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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MP Crime News-मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. पलोहा थाना क्षेत्र में ग्राम चिरिर्या में जमीन बिक्री से मिले पैसों के विवाद में एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस खौफनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जेठ को गिरफ्तार कर लिया है.
भाई की पत्नी की पीट-पीटकर की हत्या
यह दर्दनाक मामला पलोहा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम चिरिर्या का है. पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां एक महिला के साथ बेहद गंभीर मारपीट की गई है. जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो पाया कि महिला की मौत हो चुकी थी. मृतका की पहचान मनोरमा कौरव के रूप में हुई है. मृतका के पति ने पुलिस को आपबीती बताते हुए कहा कि उसके सगे बड़े भाई भागचंद कौरव ने ही उसकी पत्नी की पीट-पीटकर जान ली है.
मायके की जमीन 5 लाख में बेची थी
जानकारी के अनुसार, मृतका मनोरमा कौरव ने हाल ही में अपने मायके की जमीन करीब 5 लाख रुपए में बेची थी. इसी बड़ी रकम को लेकर उसका जेठ भागचंद कौरव अक्सर घर में विवाद और पैसों की मांग करता था. वह छोटे भाई की पत्नी की जमीन पर पैसों में अपना हिस्सा मांग रहा था. घटना के दिन भी इसी पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि आरोपी भागचंद गाली-गलौज पर उतर आया.
लाठी से हमला कर की हत्या
थाना प्रभारी बीएल त्यागी ने बताया कि पीड़ित ने अपने बड़े भाई को पत्नी से गाली-गलौज करने से मना किया, तो आरोपी ने सबसे पहले उस पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. पति को लहूलुहान देख जब मनोरमा उसे बचाने के लिए बीच-बचाव करने दौड़ी, तो आरोपी भागचंद ने उस पर भी लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में मनोरमा की मौत हो गई. शिकायत के आधार पर पलोह पुलिस ने आरोपी भागचंद कौरव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
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