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5 लाख के विवाद में जेठ ने छोटे भाई की पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Narsinghpur News-नरसिंहपुर के चिरिर्या गांव में मायके की जमीन बेचने से मिले 5 लाख के विवाद में जेठ भागचंद कौरव ने अपने छोटे भाई की पत्नी मनोरमा कौरव की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. बीच-बचाव करने आए पति पर भी आरोपी ने हमला किया, जिसके बाद पलोहा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जेठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Written ByDinesh VishwakarmaEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 20, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:47 PM IST
5 लाख के विवाद में जेठ ने छोटे भाई की पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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Dinesh Vishwakarma

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दिनेश विश्वकर्मा नरसिंहपुर से रिपोर्टर हैं.

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