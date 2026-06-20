5 लाख के विवाद में जेठ ने छोटे भाई की पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

लाठी से हमला कर की हत्या

थाना प्रभारी बीएल त्यागी ने बताया कि पीड़ित ने अपने बड़े भाई को पत्नी से गाली-गलौज करने से मना किया, तो आरोपी ने सबसे पहले उस पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. पति को लहूलुहान देख जब मनोरमा उसे बचाने के लिए बीच-बचाव करने दौड़ी, तो आरोपी भागचंद ने उस पर भी लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में मनोरमा की मौत हो गई. शिकायत के आधार पर पलोह पुलिस ने आरोपी भागचंद कौरव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.