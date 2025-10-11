Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2957486
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

दहेज के लिए हैवानियत! करवाचौथ पर ससुराल पहुंची महिला के साथ बर्बरता, रस्सी से बांधकर पति ने की पिटाई

Narsinghpur News-नरसिंहपुर में करवाचौथ का व्रत खोलने ससुराल गई महिला की पति और ससुरालवों ने पिटाई की. महिला के साथ इतनी बर्बरता के साथ मारपीट की गई कि उसके पूरे शरीर पर निशान पड़ गए. पीड़िता का आरोप है कि उसे बांधा गया, पहले पति ने डंडे से पिटाई की इसके बाद अन्य लोगों ने भी मारपीट की. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दहेज के लिए हैवानियत! करवाचौथ पर ससुराल पहुंची महिला के साथ बर्बरता, रस्सी से बांधकर पति ने की पिटाई

MP Crime News-मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में करवाचौथ का व्रत खोलने ससुराल पहुंची महिला की पति और ससुरालवालों ने पिटाई कर दी. पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुरालवालों ने उसे घसीटा, इसके बाद रस्सी से बांध दिया. पति ने डंडे से पिटाई की, इसके बाद अन्य लोगों ने मारपीट की. महिला के पूरे शरीर पर निशान पड़ गए. महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  पीड़िता का आरोप है कि ससुरावाले दहेज की डिमांड करते हैं. 

शादी के बाद किया प्रताड़ित
यह घटना चीचली इलाके की है. गाडरवारा की रहने वाली दीपा कौरव ने नरसिंहपुर के सत्यम से 21 मई 2024 को पहले गायत्री मंदिर से शादी की थी. इसी दिन दोनों ने शादी को रजिस्टर्ड कराया था. दीपा का कहना है कि शादी के बाद शुरुआत के एक-दो महीने सबकुछ ठीक रहा, इसके बाद पति और ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया. इसके बाद मायके वालों से दहेज की मांग करने लगे. 

जायदाद का हिस्सा नाम कराने की मांग
दीपा ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों की प्रताड़ना का दौर पिता की मौत के बाद शुरू हुआ. पीड़िता ने शिकायती आवेदन में कहा कि मेरे पिता के पास दो मकान, दो प्लॉट और कृषि भूमि के साथ कुछ बैंक बैलेंस भी था. पिता की मौत के बाद ससुराल वालों ने पिता की जायदाद का आधा हिस्सा अपने नाम कराने को कहा. जब मैंने मना किया तो मारपीट शुरू कर दी. इस प्रताड़ना से तंग आकर में मायके आकर रहने लगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

करवा चौथ के लिए मां ने भेजा
दीपा ने बताया कि प्रताड़ना से तंग आकर वह करीब 6 महीने से मायके में रह रही थी. दीपा का कहना है कि मां का नहीं चाहती थीं कि मेरा घट टूटे. इसलिए उन्होंने 10 अक्टूबर 2025 की शाम को करवाचौथ के लिए ससुराल भिजवा दिया. शाम के 7 बजे में ससुराल पहुंची. थोड़ी देर बाद ससुरालवालों ने गाली देना शुरू कर दिया. इसके बाद मारपीट की गई.

यह भी पढ़ें-शिक्षा का मंदिर वीरान! बच्चे आते हैं, खुद प्रार्थना करते हैं, घंटी बजाकर जाते हैं घर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Narsinghpur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsnarsinghpur newsMP Crime News

Trending news

mp news
दहेज के लिए हैवानियत! करवाचौथ पर ससुराल पहुंची महिला के साथ बर्बरता, बांधकर पीटा
bhopal news
छठ 2025: भोपाल में यहां 51 कुंड की भव्य तैयारी, व्रतियों के लिए होंगी ये सुविधाएं
chhattisgarh news
शिक्षा का मंदिर वीरान! बच्चे आते हैं, खुद प्रार्थना करते हैं, घंटी बजाकर जाते हैं घर
dhar accident news
धार में तेज रफ्तार का कहर, वाहन ने छात्रों को रौंदा, 7 घायल, 2 की हालत गंभीर
mp news
एमपी में नशे खिलाफ बड़ा ऑपरेशन! प्रयागराज से लाए नशीले सिरप के साथ एक गिरफ्तार
mp news
खरगोन में पलटी स्कूल बस, अनियंत्रित होकर पेड़ों से टकराई, 12 से अधिक बच्चे घायल
gwalior news
ग्वालियर में फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए 8 बांग्लादेशी,खुफिया एजेंसियां ​एक्टिव
betul news
करवा चौथ की रात खून से रंगी सुहागन की साड़ी, प्यार की जगह कर दिया ये कांड
chhattisgarh news
शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक रिमांड
ujjain news
उज्जैन में दिखा रहस्यमयी विशालकाय जीव! देखकर सहम गए लोग, वन विभाग ने शुरू की तलाश