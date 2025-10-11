दहेज के लिए हैवानियत! करवाचौथ पर ससुराल पहुंची महिला के साथ बर्बरता, रस्सी से बांधकर पति ने की पिटाई

MP Crime News-मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में करवाचौथ का व्रत खोलने ससुराल पहुंची महिला की पति और ससुरालवालों ने पिटाई कर दी. पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुरालवालों ने उसे घसीटा, इसके बाद रस्सी से बांध दिया. पति ने डंडे से पिटाई की, इसके बाद अन्य लोगों ने मारपीट की. महिला के पूरे शरीर पर निशान पड़ गए. महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़िता का आरोप है कि ससुरावाले दहेज की डिमांड करते हैं.

शादी के बाद किया प्रताड़ित

यह घटना चीचली इलाके की है. गाडरवारा की रहने वाली दीपा कौरव ने नरसिंहपुर के सत्यम से 21 मई 2024 को पहले गायत्री मंदिर से शादी की थी. इसी दिन दोनों ने शादी को रजिस्टर्ड कराया था. दीपा का कहना है कि शादी के बाद शुरुआत के एक-दो महीने सबकुछ ठीक रहा, इसके बाद पति और ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया. इसके बाद मायके वालों से दहेज की मांग करने लगे.

जायदाद का हिस्सा नाम कराने की मांग

दीपा ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों की प्रताड़ना का दौर पिता की मौत के बाद शुरू हुआ. पीड़िता ने शिकायती आवेदन में कहा कि मेरे पिता के पास दो मकान, दो प्लॉट और कृषि भूमि के साथ कुछ बैंक बैलेंस भी था. पिता की मौत के बाद ससुराल वालों ने पिता की जायदाद का आधा हिस्सा अपने नाम कराने को कहा. जब मैंने मना किया तो मारपीट शुरू कर दी. इस प्रताड़ना से तंग आकर में मायके आकर रहने लगी.

करवा चौथ के लिए मां ने भेजा

दीपा ने बताया कि प्रताड़ना से तंग आकर वह करीब 6 महीने से मायके में रह रही थी. दीपा का कहना है कि मां का नहीं चाहती थीं कि मेरा घट टूटे. इसलिए उन्होंने 10 अक्टूबर 2025 की शाम को करवाचौथ के लिए ससुराल भिजवा दिया. शाम के 7 बजे में ससुराल पहुंची. थोड़ी देर बाद ससुरालवालों ने गाली देना शुरू कर दिया. इसके बाद मारपीट की गई.

