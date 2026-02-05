Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhनरसिंहपुर

गजब बेज्जती है भाई! अपराधी पर पुलिस ने रखा सिर्फ 1 रुपये का इनाम, चारों ओर हो रही चर्चा; जानिए पूरा मामला

Narsinghpur News: नरसिंहपुर ज़िले में पुलिस का एक अनोखा फैसला इन दिनों सुर्खियों में है. पुलिस ने करेली पुलिस स्टेशन इलाके में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करने पर सिर्फ ₹1 का इनाम घोषित किया है. यह मामला एक्साइज एक्ट के तहत अवैध शराब तस्करी से जुड़ा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 05, 2026, 12:49 PM IST
गजब बेज्जती है भाई! अपराधी पर पुलिस ने रखा सिर्फ 1 रुपये का इनाम, चारों ओर हो रही चर्चा; जानिए पूरा मामला

Narsinghpur News: मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई है, जो शायद मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई. जिले के करेली पुलिस स्टेशन इलाके में एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में फरार आरोपी धनराज लोधी की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को सिर्फ एक रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. आमतौर पर अपराधियों पर इनाम हजारों या लाखों रुपये का होता है, लेकिन यह छोटा सा एक रुपये का इनाम चर्चा का विषय बन गया है.

अपराधी पर पुलिस ने रखा सिर्फ 1 रुपये का इनाम
दरअसल,  यह पूरा मामला असल में 9 जनवरी, 2026 को एक पुलिस ऑपरेशन से शुरू हुआ था. पुलिस ने एक थार गाड़ी से बड़ी मात्रा में अवैध शराब (2200 बोतलें) बरामद कीं थी. पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अवैध शराब नेटवर्क का मास्टरमाइंड धनराज लोधी भागने में कामयाब रहा. काफी समय तक उसे पकड़ने में नाकाम रहने के बाद पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना ने यह अनोखा कदम उठाया और उसे पकड़ने वाले के लिए एक रुपये के इनाम की घोषणा की.

जनता का ध्यान खींचना
पुलिस का कहना है कि इनाम की रकम सिर्फ़ प्रतीकात्मक है और इसका मकसद जनता का ध्यान खींचना है ताकि कोई उसके बारे में पुलिस को जानकारी दे सके. पुलिस ने साफ़ कहा है कि आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी. पुलिस को यह भी उम्मीद है कि इस अनोखे इनाम से आरोपी जल्द पकड़ा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: भोपाल के भौंरी में बनेगी एआई सिटी, एक ही छत के नीचे होगा AI का पूरा संसार...20+ ग्लोबल एजेंसियों ने दिखाई दिलचस्पी

 

शायद आपको नरसिंहपुर पुलिस का यह कदम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह रणनीति जनता के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय बन गई है. पुलिस का मानना ​​है कि कभी-कभी ऐसे प्रतीकात्मक इशारों का अपराधियों पर ज़्यादा असर होता है, और शायद इसीलिए ₹1 का इनाम पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

