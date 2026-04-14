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अस्पताल में शव 'गायब' होने की अफवाह से हड़कंप, परिजनों ने किया हंगामा, कहा- यह हमारा बेटा नहीं

Narsinghpur News-नरसिंहपुर में जिला अस्पताल में शव गायब होने की अफवाह को लेकर हंगामा हो गया. इस अफवाह से स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि परिजनों ने पुलिस से डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर दी. अस्पताल में करीब 2 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:56 PM IST
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अस्पताल में शव 'गायब' होने की अफवाह से हड़कंप, परिजनों ने किया हंगामा, कहा- यह हमारा बेटा नहीं

Ruckus in Government Hospital-मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल के पोस्टमॉर्टम हाउस से शव गायब होने के अफवाह फैल गई. इस अफवाह के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ. शव गायब होने को लेकर हुआ हंगामा इतना बढ़ गया कि परिजनों ने पुलिस के सामने डीएनए टेस्ट कराने की मांग रख दी. करीब 2 घंटे तक चले हंगामे और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ. इसके बाद पुरानी तस्वीरों और शरीर के निशानों से शव शिनाख्त की गई. 

गेहूं के टैंक में गिरने से हुई मौत 
जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर डुडवारा स्थित रॉयल ट्रेडर्स फ्लोर मशीन में गोटेगांव के निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा गेहूं के गहरे टैंक में गिर गए थे. ऊपर से गिरते गेहूं के भारी दबाव और टैंक में दम घुटने के कारण धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों के न पहुंचने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया था. 

मंगलवार सुबह हुआ हंगामा
परिजनों के पहुंचने के बाद मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू, इस दौरान शव देखते ही परिजन भड़क गए. परिजनों ने दावा किया कि यह वह शव नहीं है, जिसे हमने कल देखा था. परिजनों ने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम हाउस से शव बदल दिया है या शव गायब हो गया है. इसके बाद जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ. 

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सूजन आने की वजह से चेहरा बदला
बताया गया कि भीषण गर्मी के कारण रात भर में शव के सिर और शरीर में सूजन आ गई थी, जिससे मृतक का चेहरा काफी बदल गया था. इसी बदलाव के चलते परिजनों के मन में संदेह पैदा हो गया. इस मामले में शव परीक्षण गृह के तीनों फ्रीजर खराब होने की स्थिति में शव को कक्ष में बने प्लेटफॉर्म में रखना पड़ा. इस वजह से गर्मी के चलते शव में सड़क की शुरुआत और बदलाव होने लगा. इस वजह से चेहरा हल्का-फुल्का बदल गया. 

शरीर के निशानों का कराया मिलान
अस्पताल में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला. सोमवार को खींची गई धर्मेंद्र की फोटो और शरीर के चिन्हें का मिलान कराया. इसके बाद परिजनों को समझाया गया कि गर्मी और गैस बनने की वजह से शव में बदलाव हुआ है. काफी देर तक चले हंगामे के बाद परिजन शांत हुए और शव का पोस्टमार्टम कर उसे अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया.

यह भी पढ़ें-बड़वानी के गांव की बेबसी! गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग, गांव में हैंडपंप भी नहीं

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