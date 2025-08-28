फड़फड़ाते, रेंगते इंसान… लोगों के शरीर में आते हैं नाग देवता, कई सालों पुरानी है परंपरा

MP News-मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर के करजात गांव में ऋषि पंचमी के दिन गांव के एक मंदिर में अनोखी पूजा होती है. इस मंदिर में पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं. लेकिन कई सालों से यहां एक परंपरा भी चली आ रही है, जो लोगों के लिए तो अंधविश्वास है लेकिन यहां के लोगों के लिए यह चमत्कार है. करीब 100 सालों से चली आ रही इस पंरपरा को आज भी ग्रामीण निभाते हैं.

सांप का उतर जाता है जहर

नरसिंहपुर के करताज गांव में लोगों का मानना है कि सांप के काटने के बाद जो भी व्यक्ति गावं में बने नाम देवता के मंदिर में पहुंच जाता है. उसका जहर अपने आप ही उतर जाता है, यह चमत्कार मंदिर में विराजमान भगवान के आशीर्वाद से होता है. यहां आने वाले लोगों का भी यही मानना है.

ऋषि पंचमी पर होती है पूजा

ऋषि पंचमी के दिन नाग देवता के मंदिर में नाग की पूजा करने के लिए सैंकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं. इतना ही नहीं यहां की यह परंपरा 100 सालों से चली आ रही है. ग्रामीण आज भी इस परंपरा को निभाते हैं. गांव के लोग बड़ी संख्या इसमें शामिल होते हैं.

शरीर में आते हैं नाग देवता

यहां पर यह रिवाज है कि यहां शामिल एक व्यक्ति हाथ में सूपा रखे रहता है और वह सूपा लाइन में लगे जिस व्यक्ति को मार देता है, उसमें नाग समाहित हो जाते हैं और फिर वह है नागों की तरह फड़फड़ाना लगता है. इतना ही नहीं एक दो मीटर नहीं 5 से 10 मीटर नाग की तरह ही रेंगते हुए फड़फड़ाता भी है. लोग यहां 50 से लेकर 100 किलोमीटर दूर से आते हैं और नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं.

